Os dois progenitores de crianças ou jovens com doença oncológica vão poder tirar licença em simultâneo nos períodos de maior gravidade clínica, depois de o Parlamento aprovar uma proposta do PSD e do CDS-PP ao Orçamento do Estado para 2027.

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A proposta altera a lógica atual, assente na alternância entre os pais no acompanhamento do filho doente. Com a medida aprovada, o progenitor que não esteja a receber o subsídio para assistência a filho poderá também gozar licença, ao mesmo tempo que o outro, desde que apresente declaração médica.

O direito aplica-se durante 15 dias após o diagnóstico, por mais 15 dias em caso de recidiva, progressão da doença ou tratamento e por 30 dias em situação de fim de vida. Ou seja, não se trata de uma licença simultânea durante todo o percurso da doença, mas de uma resposta dirigida aos momentos clinicamente mais exigentes.

PSD e CDS defendem que, até agora, as famílias podiam ser obrigadas a escolher qual dos pais acompanhava a criança, mesmo em fases particularmente críticas. A alteração pretende, por isso, assegurar que ambos possam estar presentes no diagnóstico, numa recaída ou num período de tratamento mais delicado.

A iniciativa sucede a uma medida aprovada no Orçamento do Estado para 2026, também por proposta das duas bancadas, que elevou para 100% o subsídio para assistência a filho com doença oncológica.