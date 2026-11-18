Pais de crianças com cancro passam a poder tirar licença em simultâneo nos momentos mais graves
Os pais de crianças ou jovens com doença oncológica vão poder tirar licença em simultâneo nos momentos mais graves, de acordo com uma proposta de PSD/CDS aprovada pelo Parlamento.
Os dois progenitores de crianças ou jovens com doença oncológica vão poder tirar licença em simultâneo nos períodos de maior gravidade clínica, depois de o Parlamento aprovar uma proposta do PSD e do CDS-PP ao Orçamento do Estado para 2027.
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A proposta altera a lógica atual, assente na alternância entre os pais no acompanhamento do filho doente. Com a medida aprovada, o progenitor que não esteja a receber o subsídio para assistência a filho poderá também gozar licença, ao mesmo tempo que o outro, desde que apresente declaração médica.
O direito aplica-se durante 15 dias após o diagnóstico, por mais 15 dias em caso de recidiva, progressão da doença ou tratamento e por 30 dias em situação de fim de vida. Ou seja, não se trata de uma licença simultânea durante todo o percurso da doença, mas de uma resposta dirigida aos momentos clinicamente mais exigentes.
PSD e CDS defendem que, até agora, as famílias podiam ser obrigadas a escolher qual dos pais acompanhava a criança, mesmo em fases particularmente críticas. A alteração pretende, por isso, assegurar que ambos possam estar presentes no diagnóstico, numa recaída ou num período de tratamento mais delicado.
A iniciativa sucede a uma medida aprovada no Orçamento do Estado para 2026, também por proposta das duas bancadas, que elevou para 100% o subsídio para assistência a filho com doença oncológica.
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