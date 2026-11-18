O Parlamento aprovou esta terça-feira um novo acelerador do desenvolvimento das carreiras da Administração Pública, uma medida proposta pelo PS no âmbito da especialidade do Orçamento de Estado para 2027 (OE2027).

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A medida proposta pelos socialistas foi viabilizada na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) e prevê que em 2027, o Governo promove, “um novo acelerador do desenvolvimento das carreiras da Administração Pública”, assegurando “a redução do número de pontos necessários para a alteração do posicionamento remuneratório de oito para seis, nos mesmos termos em que foi reposto o tempo de serviço dos professores, garantindo a equidade entre trabalhadores”.

A iniciativa indica ainda que o Governo deve iniciar, no primeiro trimestre de 2027, o processo de negociação coletiva com as estruturas representativas dos trabalhadores.

No âmbito das alterações ao OE2027, foi ainda viabilizada uma proposta do PCP que estipula a contratação de psicólogos escolares. A medida do PCP prevê que “durante os anos letivos 2026-2027 e 2027-2028, o Governo procede à contratação, por tempo indeterminado, dos psicólogos escolares necessários à concretização do rácio de um psicólogo para 500 alunos”.

O debate e aprovação das propostas de alteração ao OE2027 arrancou esta terça-feira e prolonga-se até à próxima segunda-feira, dia 23 de novembro.