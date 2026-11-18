Embora de formas diferentes, seja por descidas no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) ou no Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) ou outros mecanismos como a fixação dos preços, os partidos da oposição continuam a insistir em medidas para o Governo fazer face à forte subida dos preços dos combustíveis. Depois de vários debates em que não houve consenso no Parlamento, há novas tentativas, que constam das propostas de alteração à proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

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Do lado do maior partido da oposição, o Chega tem insistido na descida do IVA sobre os combustíveis de 23% para a taxa intermédia de 13%, no entanto, terá mudado essa proposta inicial. Depois do presidente do partido, André Ventura, ter classificado como “errado” o entendimento do PS de preferir mexer no ISP, uma vez que tem “variações semanais”, voltou atrás.

A nova proposta que endereça de forma mais direta a subida do preço dos combustíveis passa a definir que o Código dos Impostos Especiais de Consumo (IEC) deve “permitir, de forma extraordinária, que as taxas de ISP possam ser fixadas ao limite mínimo permitido pelo direito da União Europeia em matéria de tributação dos combustíveis”.

No entanto, o PS continua a considerar que o foco deve incidir sobre o ISP. Por isso, na proposta de alteração ao OE2027 sobre medidas temporárias de mitigação do custo de vida pretende que o Governo reduza o ISP sobre a gasolina e o gasóleo simples “em montante equivalente ao que resultaria da redução da taxa do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) aplicável a estes produtos de 23% para 13%”, pode ler-se na proposta entregue no Parlamento.

O segundo maior partido da oposição detalha ainda que esta medida é acumulável com “o mecanismo temporário e extraordinário de devolução da receita adicional de IVA através da redução das taxas unitárias do ISP”. Os socialistas fazem, no entanto, depender esta proposta da suspensão da descida de IRS de 20% para 19% em 2027.

Da mesma proposta faz parte um aumento do “apoio extraordinário ao gasóleo colorido e marcado” de 10 para 20 cêntimos por litro, “estendendo o alívio à agricultura e às pescas”. Além disso, o PS pretende ainda fixar os “limites máximos temporários das taxas unitárias do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos” de 2027 à data de 31 de dezembro de 2026.

Entre outras propostas relacionadas com a subida do preço dos combustíveis, a Iniciativa Liberal (IL) quer prorrogar o apoio dos combustíveis aos agricultores, através da isenção de ISP aos combustíveis agrícolas, até ao final do próximo ano e que o Governo ajuste o ISP ao “esforço fiscal sobre os combustíveis em Portugal com a média da União Europeia”.

Também os partidos que apoiam o Governo, PSD e CDS-PP, propõem o acompanhamento dos preços dos combustíveis e fertilizantes durante o próximo ano, recomendando apenas a “adoção das medidas necessárias para mitigar qualquer aumento”, por forma a impedir o aumento dos custos de produção agrícola. Aqui também são consideradas medidas fiscais extraordinárias.

Esquerda entre mecanismo automático de ajustamento do ISP e fixação de preços

À esquerda, o Livre sugere um mecanismo automático de ajustamento da aplicação do ISP. O partido que tem como co-porta-vozes Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto recorda que a base legal que permite ao Governo aplicar um desconto no ISP caduca no final deste ano, por isso, pretende que sempre que o preço suba mais de 5 cêntimos por litro desde o último ajustamento, o ISP baixe, pelo menos, no valor do IVA que o Estado cobra a mais. “Quando os preços descem mais de 5 cêntimos, metade da descida chega de imediato ao consumidor e a outra metade serve para repor gradualmente o imposto, até o desconto ser integralmente recuperado”, explicam.

Fora destes casos, detalha o Livre, o ISP não pode subir por portaria, a não ser através da atualização da taxa de carbono prevista na lei, sendo que qualquer outro aumento passa a exigir uma decisão da Assembleia da República.

O PCP, por seu lado, volta a insistir na fixação do preço dos combustíveis pela Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), eliminando o que chama de “componentes especulativas do preço de referência e das margens”. Os comunistas pretendem ainda eliminar a incidência de IVA sobre o ISP, no que dizem ser uma dupla tributação. Também o gás natural engarrafado deve ser alvo de fixação de preços, estes definidos pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

O Bloco de Esquerda (BE) também apresenta uma proposta para a fixação de um preço máximo diário de venda ao público de combustíveis, “assente no preço grossista, nos impostos e numa margem máxima, até que os preços regressem aos níveis anteriores à guerra“, sendo os comercializadores grossistas obrigados a comunicar à ENSE os preços de venda praticados no dia anterior.

O partido que tem como deputado único Fabian Figueiredo pretende ainda o regresso do AUTOVoucher, no montante de 20 euros por consumidor aderente e apenas no primeiro semestre do próximo ano:

Entre outras medidas relativamente à energia apresentadas pelos diversos partidos incluem-se:

PSD/CDS-PP: Os dois partidos que apoiam o Governo fazem depender de uma aprovação na União Europeia a inversão do sujeito passivo de IVA dos combustíveis . Atualmente, quando um distribuidor vende combustível a um posto de abastecimento ou a uma empresa transportadora, cobra o IVA na fatura e entrega esse valor ao Estado. Com a inversão do sujeito passivo, o vendedor passa a emitir a fatura sem IVA e é a empresa compradora que fica responsável por calcular, declarar e liquidar o imposto junto das Finanças . É um mecanismo usado para combater a fraude fiscal. Entre outras medidas, está uma dotação do Fundo Ambiental de geradores verdes para as freguesias e o reforço da rede de carregamentos elétricos nos Açores.

Os dois partidos que apoiam o Governo fazem depender de uma aprovação na União Europeia a . Atualmente, quando um distribuidor vende combustível a um posto de abastecimento ou a uma empresa transportadora, cobra o IVA na fatura e entrega esse valor ao Estado. Com a inversão do sujeito passivo, . É um mecanismo usado para combater a fraude fiscal. Entre outras medidas, está uma dotação do Fundo Ambiental de geradores verdes para as freguesias e o reforço da rede de carregamentos elétricos nos Açores. Chega: O partido liderado por André Ventura apresentou propostas que visam um aumento do apoio aos pequenos agricultores que utilizem gasóleo colorido e marcado e a definição da taxa intermédia de IVA sobre o gasóleo de aquecimento . Pretende que o Governo mantenha as taxas ambientais inalteradas em 2027 . Há ainda várias propostas relativas à prospeção ou condicionamento na instalação de equipamentos de energias renováveis, uma auditoria à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e um estudo técnico-económico para a prospeção e exploração de gás natural em território nacional .

O partido liderado por André Ventura apresentou propostas que visam um e a definição da . Pretende que o Governo . Há ainda várias propostas relativas à prospeção ou condicionamento na instalação de equipamentos de energias renováveis, uma auditoria à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e um . PS: Travão a aumentos do ISP por portaria. As taxas unitárias de ISP são fixadas aos valores em vigor a 31 de dezembro de 2026 e “ qualquer aumento destas taxas durante esse período passa a depender de decisão da Assembleia da República “. O segundo maior partido da oposição pretende ainda alargar o acesso às tarifas sociais de eletricidade, gás e água , bem como o apoio à indústria com custos elevados de energia.

Iniciativa Liberal: Os liberais pretendem auxiliar a indústria eletrointensiva , através de um reforço da dotação do apoio aos custos indiretos do Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE). Defendem ainda a reprogramação das verbas do Fundo Social para o Clima e a revogação da contribuição extraordinária sobre o setor energético .

Livre: O partido foca-se em várias propostas para as energias renováveis com programas de incentivo e apoio à aquisição de veículos de emissões nulas e ainda uma garantia pública para o autoconsumo renovável e as comunidades de energia . Defendem também a eliminação da isenção de impostos especiais sobre a aviação privada.

O partido foca-se em e ainda uma . Defendem também a eliminação da isenção de impostos especiais sobre a aviação privada. PCP: O PCP quer revogar o impedimento de celebração de novos contratos (de raiz) em tarifa regulada (TVCF) e o fim da transitoriedade das tarifas reguladas, quer do gás, quer da eletricidade. Uma vez que “no processo de liberalização do mercado de gás natural estabeleceu-se uma penalização da tarifa transitória (regulada), no sentido de obrigar os clientes de gás natural a migrarem para o mercado liberalizado”, os comunistas propõem a eliminação desse fator de agravamento.

gás, quer da eletricidade. Uma vez que “no processo de liberalização do mercado de gás natural estabeleceu-se uma penalização da tarifa transitória (regulada), no sentido de obrigar os clientes de gás natural a migrarem para o mercado liberalizado”, os comunistas propõem a eliminação desse fator de agravamento. Bloco de Esquerda: O BE pretende o aumento da taxa de carbono sobre os jatos privados e a criação de um programa de combate à pobreza energética , bem como um programa de produção energética solar descentralizada.

PAN: O PAN apresenta uma proposta para eliminar totalmente a taxa reduzida de ISP aplicável ao gás natural utilizado na produção de eletricidade, a suspensão do projeto “Central Solar Sophia”, um projeto da BP na região da Beira Baixa (concelhos de Fundão, Idanha-a-Nova e Penamacor). Sugere ainda um programa de incentivos às deslocações pendulares casa-trabalho em bicicleta.

JPP: O Juntos Pelo Povo quer a manutenção do apoio de 25 euros da botija de gás solidária em 2027.

Nota: O artigo do ECO baseia-se nas propostas de alteração disponibilizadas no site do Parlamento até ao dia 17 de novembro. Por vezes os partidos fazem substituições das iniciativas durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado, pelo que os diplomas ainda podem estar sujeitos a alterações.