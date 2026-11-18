Depois de o secretário de Estado da Energia, Jean Barroca, ter avançado que Portugal teria um plano para o fim dos combustíveis fósseis, a ministra da tutela, Maria da Graça Carvalho levantou o véu sobre o que esperar deste plano, numa apresentação na Cimeira do Clima das Nações Unidas, a COP31.

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O Roteiro de Portugal para a Transição dos Combustíveis Fósseis foi anunciado em Antália, mas só estará concluído no primeiro trimestre de 2027. Até dezembro deste ano vão ser elaborados diferentes cenários para a transição, em janeiro deverá ir a consulta pública e conta-se que a aprovação não passe de março. Vai estar nas mãos da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).

O roteiro dá coerência às áreas de atuação, aos instrumentos e ao financiamento que nos levam até lá [aos objetivos]. Maria da Graça Carvalho Ministra do Ambiente e Energia

Há dois números guia à cabeça: Portugal reitera o objetivo de neutralidade climática até 2045 e, agora, compromete-se a reduzir para metade a dependência energética externa até 2034 e face a 2024, que é no fundo deixar de depender de combustíveis fósseis. Neste momento, a dependência está nos 64,5%.

A neutralidade, explicou a governante, “não significa que não tenhamos emissões de dióxido de carbono ou que não haja ainda consumo de combustíveis fósseis”, apenas que é possível compensar o que não for descarbonizado, através de meios naturais ou captura. Em relação à redução da dependência, o ano de referência é 2034 porque é um ano que marca o fim da chegada de alguns fundos europeus.

“O roteiro dá coerência às áreas de atuação, aos instrumentos e ao financiamento que nos levam até lá [aos objetivos]”, leu-se na apresentação, onde o Fundo Social para o Clima — com 1,6 mil milhões até 2032 — e o Fundo de Modernização — que tem 1,2 mil milhões — se destacam como fontes de financiamento. Este mapa distingue-se dos já existentes, como o Plano Nacional de Energia e Clima, porque “é mais detalhado nos combustíveis fósseis”, indica Maria da Graça Carvalho, tanto em termos de metas como das medidas para as concretizar.

Piloto de combustíveis para aviação a caminho

No âmbito deste roteiro inserem-se medidas de apoio aos transportes públicos e à eletrificação dos automóveis, assim como incentivos à produção de combustíveis renováveis. Entre as medidas, a ministra da tutela apontou algumas já conhecidas – como os apoios à compra de carros elétricos e lançamento de leilões de armazenamento –, mas também a intenção de lançar um piloto para a produção de combustíveis sustentáveis para aviação no Alentejo.

A localização deste piloto ainda não está fechada, mas o Baixo Alentejo está na mira por razões de espaço e disponibilidade de matéria-prima. A previsão é que arranque em 2027.

Além disto, indicou que planeia negociar com a Comissão Europeia para que esta entidade permita uma incorporação maior de biocombustíveis, que neste momento está limitada a 7%. “Podemos ir a 15%, quase a 20%”, defendeu. O limite, explicou, parte do pressuposto que os biocombustíveis podem competir com a alimentação, mas hoje “já não é assim”.

Sobre se este é um roteiro de “transição”, como está no nome, ou de “abandono” dos combustíveis fósseis, Maria da Graça Carvalho declarou uma preferência diferente: “Gosto de abandono, porque o abandono além de ser técnico é também emotivo. E o que queremos é mesmo o abandono”, disse.