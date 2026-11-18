O Porto de Sines quer duplicar a sua quota de mercado no ‘hinterland’ ibérico de 4% para 8% até 2030, numa estratégia que aposta nas ligações ferroviárias a Espanha, na logística e na simplificação aduaneira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Em comunicado, a Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), no distrito de Setúbal, explicou que este é um dos objetivos do Plano Estratégico da empresa até 2030.

Esta ambição foi apresentada pelo presidente do conselho de administração da APS, Pedro do Ó Ramos, durante o I Fórum Aduaneiro Ibérico realizado, entre 12 e 14 deste mês, em Lisboa.

Segundo a administração portuária, esta estratégia pretende “reforçar o posicionamento de Sines como uma das principais portas atlânticas de acesso ao mercado ibérico”.

Para alcançar este objetivo, a APS pretende tirar partido da localização estratégica do porto, da sua capacidade operacional e do potencial de expansão das áreas industriais e logísticas.

Uma das prioridades é “a criação de uma zona franca aduaneira em Sines”, cuja proposta “vai ser discutida com o Governo“, explicou a administração portuária.

Segundo a APS, esta estrutura poderá contribuir para a “atração de empresas e investimento” ligados à armazenagem, transformação e distribuição de mercadorias, explicou.

Outra das apostas passa pelas acessibilidades ferroviárias a Espanha, com uma nova ligação, atualmente em processo de certificação, que permitirá reduzir em cerca de três horas e meia o tempo de percurso dos comboios de mercadorias.

A infraestrutura irá “assegurar a circulação de comboios de mercadorias com 750 metros de comprimento” e aumentar “a competitividade do corredor logístico que liga Sines à Extremadura [espanhola] e a Madrid”, realçou.

No domínio aduaneiro, está prevista para janeiro de 2027 a entrada em funcionamento da nova Alfândega de Sines, que deixará de funcionar como delegação da Alfândega de Setúbal, reforçando a capacidade de resposta dos serviços.

O plano contempla ainda a valorização das áreas logísticas disponíveis, tanto no espaço portuário como na zona industrial e logística envolvente, procurando atrair novas empresas e potenciar a conectividade marítima e terrestre de Sines.

Com estas medidas, a APS pretende consolidar a posição de Sines nas cadeias de comércio internacional e reforçar a competitividade da infraestrutura no mercado ibérico, sublinhou.