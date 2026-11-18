Porto de Sines quer duplicar quota de mercado na Península Ibérica até 2030
Uma das prioridades passa pela criação de uma zona franca aduaneira em Sines, cuja proposta "vai ser discutida com o Governo".
O Porto de Sines quer duplicar a sua quota de mercado no ‘hinterland’ ibérico de 4% para 8% até 2030, numa estratégia que aposta nas ligações ferroviárias a Espanha, na logística e na simplificação aduaneira.
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Em comunicado, a Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), no distrito de Setúbal, explicou que este é um dos objetivos do Plano Estratégico da empresa até 2030.
Esta ambição foi apresentada pelo presidente do conselho de administração da APS, Pedro do Ó Ramos, durante o I Fórum Aduaneiro Ibérico realizado, entre 12 e 14 deste mês, em Lisboa.
Segundo a administração portuária, esta estratégia pretende “reforçar o posicionamento de Sines como uma das principais portas atlânticas de acesso ao mercado ibérico”.
Para alcançar este objetivo, a APS pretende tirar partido da localização estratégica do porto, da sua capacidade operacional e do potencial de expansão das áreas industriais e logísticas.
Uma das prioridades é “a criação de uma zona franca aduaneira em Sines”, cuja proposta “vai ser discutida com o Governo“, explicou a administração portuária.
Segundo a APS, esta estrutura poderá contribuir para a “atração de empresas e investimento” ligados à armazenagem, transformação e distribuição de mercadorias, explicou.
Outra das apostas passa pelas acessibilidades ferroviárias a Espanha, com uma nova ligação, atualmente em processo de certificação, que permitirá reduzir em cerca de três horas e meia o tempo de percurso dos comboios de mercadorias.
A infraestrutura irá “assegurar a circulação de comboios de mercadorias com 750 metros de comprimento” e aumentar “a competitividade do corredor logístico que liga Sines à Extremadura [espanhola] e a Madrid”, realçou.
No domínio aduaneiro, está prevista para janeiro de 2027 a entrada em funcionamento da nova Alfândega de Sines, que deixará de funcionar como delegação da Alfândega de Setúbal, reforçando a capacidade de resposta dos serviços.
O plano contempla ainda a valorização das áreas logísticas disponíveis, tanto no espaço portuário como na zona industrial e logística envolvente, procurando atrair novas empresas e potenciar a conectividade marítima e terrestre de Sines.
Com estas medidas, a APS pretende consolidar a posição de Sines nas cadeias de comércio internacional e reforçar a competitividade da infraestrutura no mercado ibérico, sublinhou.
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