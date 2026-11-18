Mais de quatro meses depois de ter sido aprovado na generalidade, o projeto lei do Partido Socialista (PS) para recuperar a devolução de propinas continua por concluir no Parlamento. Em declarações ao ECO, a deputada socialista Sofia Pereira acusa o Governo de não ter “boa-fé” na execução da medida e admite que o partido terá de apresentar novas soluções para garantir que os jovens impedidos de se candidatar recebem o apoio.

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A iniciativa foi aprovada na generalidade a 2 de julho e mantém-se na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, em fase de especialidade.

O PS admite avançar com novas propostas de alterações para garantir o pagamento do prémio salarial de valorização das qualificações, depois de o prazo excecional previsto na sua proposta para recuperar as candidaturas relativas a 2025 e 2026 ter terminado sem que a iniciativa tenha concluído o processo legislativo. “O Partido Socialista terá ainda de perceber como é que irá tentar corrigir, mais uma vez, a ineficiência e a falta de compromisso com os jovens do Governo”, admite Sofia Pereira.

O projeto previa a disponibilização de um formulário excecional até 30 de setembro de 2026, para permitir aos jovens que reúnam as condições de acesso ao prémio em 2025 e 2026 apresentarem os respetivos pedidos. Como o prazo já passou e a proposta não se transformou em lei, Sofia Pereira reconhece que o partido terá de encontrar uma forma de corrigir a situação. “As pessoas, os jovens, estão à espera de receber [o prémio salarial]”, sublinhando que a demora pode levar os beneficiários a “desacreditar no próprio trabalho que a Assembleia da República faz por eles”.

“Nós queremos que aqueles que se viram impossibilitados desse apoio e que não o fizeram, não por sua culpa, mas porque não lhes foi aberto esse formulário, como estava na letra da lei e nunca foi revogado, tenham a oportunidade de beneficiar dele”, insiste.

A proposta socialista prevê também que o prémio salarial possa voltar a ser acumulado com o IRS Jovem, revertendo a incompatibilidade introduzida pelo Governo através do Decreto-Lei n.º 105/2026, em maio deste ano.

O projeto previa a disponibilização de um formulário excecional até 30 de setembro de 2026, para permitir aos jovens que reúnam as condições de acesso ao prémio em 2025 e 2026 apresentarem os respetivos pedidos. Como o prazo já passou e a proposta não se transformou em lei, Sofia Pereira reconhece que o partido terá de encontrar uma forma de corrigir a situação.

Para já, não há uma data conhecida para a votação final do projeto socialista nem para a reabertura das candidaturas e o serviço continua a surgir como indisponível no portal gov.pt. “O que o Governo não pode fazer é não disponibilizar os formulários, não promover a medida, usar subterfúgios e leis que não apresentam bem para ordenar uma condição”, critica Sofia Pereira apelando ao Governo para assumir claramente se pretende ou não manter o prémio salarial.

Em causa está um incentivo criado em dezembro de 2023, pelo Governo de António Costa, destinado a jovens trabalhadores até aos 35 anos que concluam uma licenciatura ou um mestrado e cumpram os restantes requisitos legais. O apoio corresponde a 697 euros anuais para licenciados, durante três anos, e a 1.500 euros anuais para mestres, durante dois anos.

Apesar de a legislação prever a apresentação de pedidos no ano seguinte à conclusão do grau académico, só houve um período de candidaturas, em 2024, quando foram submetidos cerca de 175 mil pedidos. Os formulários não voltaram a ser disponibilizados em 2026 e 2026.

O Governo tem justificado a revisão da medida com o impacto orçamental. Em outubro, durante uma audição parlamentar sobre o Orçamento de Estado para 2027, Joaquim Miranda Sarmento apontou para um custo de cerca de 300 milhões de euros anuais quando o prémio estiver em “velocidade cruzeiro”, comparando esse valor com o saldo orçamental previsto para o próximo ano, de 270 milhões de euros. Questionada sobre esta estimativa, Sofia Pereira considera que o Executivo utiliza “os números grandes para tentar descapitalizar a medida”.

Nós queremos que aqueles que se viram impossibilitados desse apoio e que não o fizeram, não por sua culpa, mas porque não lhes foi aberto esse formulário, como estava na letra da lei e nunca foi revogado, tenham a oportunidade de beneficiar dele. Sofia Pereira, deputada à Assembleia da República pelo Partido Socialista

A deputada argumenta que a criação do prémio pelo anterior governo socialista, não impediu o reforço na ação social do ensino superior nem a manutenção do teto máximo das propinas. “É uma escolha. E o Governo pode, se for corajoso, dizer que não é a sua escolha”, defende.

Sofia Pereira considera que o incentivo continua a ser importante numa fase em que os jovens enfrentam dificuldades crescentes para iniciar a vida profissional e alcançar autonomia financeira. “O prémio salarial é um mecanismo importante para o início de vida de qualquer jovem”, realça, acrescentando que o valor pode representar “uma segurança e uma folga no início das suas vidas”.

Para a deputada do PS, o problema não está apenas na ausência de novos formulários, mas também na falta de clareza do Executivo sobre o futuro de uma medida que continua prevista na legislação.

Entretanto, os cerca de 41 mil jovens que conseguiram apresentar candidatura em 2024, começaram a receber em agosto os pagamentos relativos a este ano. A situação é diferente para quem concluiu os estudos posteriormente e ficou impedido de entrar no mecanismo. De acordo com o PS, há 100 mil potenciais beneficiários nesta situação, ou seja, 200 mil desde 2024.

Ao ECO, Sofia Pereira garante que o partido pretende salvaguardar os direitos destes jovens, mas reconhece que terá de encontrar uma solução legislativa para ultrapassar o prazo que já expirou.