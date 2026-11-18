Os serviços públicos terão de abrir concursos para os postos ocupados por trabalhadores contratados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que correspondam a necessidades permanentes. A proposta do PS foi aprovada esta quarta-feira no âmbito da especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), depois de o Chega ter alterado o sentido de voto para favorável, viabilizando uma nova coligação negativa contra a posição do Governo.

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A alteração abrange trabalhadores com contratos a termo, certo ou incerto, celebrados ao abrigo do regime excecional criado para executar o PRR, bem como outros vínculos recrutados especificamente para o plano. Em causa estão postos que, a 31 de dezembro de 2025, já se encontravam ocupados por estes trabalhadores.

A medida não converte automaticamente contratos precários em vínculos permanentes. O Governo terá sim de identificar, até ao final do primeiro trimestre de 2027, os postos que respondem a necessidades permanentes e abrir procedimentos concursais para o seu preenchimento. São considerados permanentes, entre outros, os postos associados à execução de projetos do PRR ou de políticas públicas por ele financiadas e aqueles cujas funções se mantenham depois do fim do plano, nomeadamente na gestão de fundos europeus ou noutras competências relevantes dos organismos.

A identificação dependerá de uma declaração fundamentada do dirigente máximo de cada serviço. Depois dessa fase, os concursos terão de ser abertos no prazo de 120 dias. Nos casos em que o posto não reúna aqueles critérios, a abertura do procedimento dependerá de autorização do ministro da tutela setorial.

O PS justificou a iniciativa com o risco de a Administração Pública perder capacidade técnica instalada no fim dos projetos do PRR, sobretudo em áreas como a execução de fundos europeus.