Oposição impõe conversão de eventual bónus aos pensionistas em 2027 num aumento permanente
Qualquer bónus extraordinário pago aos pensionistas em 2027 terá de passar a contar para o valor mensal da pensão, por força de uma proposta do PS aprovada com o apoio do Chega.
Qualquer suplemento extraordinário atribuído aos pensionistas em 2027 terá de ser convertido num aumento permanente das pensões. A alteração ao Orçamento do Estado proposta pelo PS foi aprovada esta quarta-feira com os votos favoráveis dos socialistas e do Chega, numa nova coligação negativa que juntou também toda a esquerda, o PAN e o JPP, e que contrariou PSD, CDS e Iniciativa Liberal, que votaram contra.
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A proposta determina que os apoios pontuais, de concessão única e pagos quando exista margem orçamental deixem de ser apenas “bónus” extraordinários. Se o Governo decidir atribuí-los, o respetivo montante terá de ser integrado no valor das pensões, passando a contar para futuras atualizações.
Como o Parlamento já aprovou a proposta do PSD/CDS de atribuição de um bónus aos pensionistas, caso as contas públicas o permitam, significa que se o Governo decidir avançar com a medida terá de a tornar numa atualização permanente.
O impacto é significativo para os pensionistas abrangidos. Ao contrário de um suplemento pago uma única vez, o aumento passa a refletir-se todos os meses e eleva a base sobre a qual incidem as atualizações seguintes. A atualização extraordinária será, segundo o texto aprovado, integralmente financiada pelo Orçamento do Estado, e não pelas receitas do sistema previdencial.
A medida não obriga o Governo a criar um novo suplemento no próximo ano, mas condiciona o formato de qualquer apoio que venha a ser atribuído. Se houver margem orçamental e o Executivo avançar com um bónus, terá de o transformar num reforço estrutural da pensão.
A proposta prevê ainda que o Governo estude um quadro de indicadores para tornar previsível a atribuição de suplementos pontuais, com especial atenção aos pensionistas de baixos rendimentos. Terá também de analisar um mecanismo periódico para assegurar, a longo prazo, atualizações pelo menos ao nível da inflação, sem prejudicar a valorização adicional das pensões mais baixas ou a sustentabilidade do sistema.
O Executivo fica igualmente incumbido de estudar uma forma de compensar os pensionistas quando os dados oficiais sobre o crescimento económico forem corrigidos posteriormente. Essas revisões podem influenciar a fórmula legal de atualização anual das pensões.
Na justificação da iniciativa, o PS critica a repetição de suplementos extraordinários sem incorporação nas pensões, argumentando que esta prática mantém os apoios dependentes de decisões anuais do Governo e não reforça de forma duradoura o poder de compra dos reformados.
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