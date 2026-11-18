A PwC assessorou a IVC Evidensia, grupo de origem britânico-sueco líder mundial em cuidados veterinários, na conclusão de mais duas aquisições em Portugal: o Hospital Veterinário do Baixo Alentejo (em Beja) e o HVB – Hospital Veterinário de Braga. Estas operações reforçam a estratégia de expansão do grupo no mercado português e acrescem ao apoio que a PwC tem vindo a prestar à IVC Evidensia, num total de 9 transações concluídas desde julho de 2025.

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No âmbito destas transações, a equipa de Legal da PwC Portugal realizou exercícios de due diligence e assessorou a IVC Evidensia na preparação e negociação de toda a documentação jurídica necessária para a conclusão das operações.

A equipa da PwC que coordenou a due diligence legal e a transação foi liderada por Luís Pedro Oliveira (sócio – Corporate/M&A), juntamente com Andreia Prado da Silva e Isadora Gus Camargo, advogadas da mesma área de prática.

A equipa de direito laboral foi liderada pelo coordenador da área de direito laboral Levi França Machado, com o apoio de Carolina Bonina Cariano e João Sismeiro Pereira, tendo o trabalho de imobiliário sido liderado pelo coordenador da área de direito imobiliário Fernando Costal Carinhas, com o apoio de Maria Cabral Azevedo. O sócio Tiago Silva Abade, por sua vez, liderou as componentes de direito público e proteção de dados, com o apoio de Bernardo Xavier Cid e Sofia Teruszkin Matias, na vertente de direito público e regulatório, e de Afonso Ribeiro Ramos e Ana Catarina Simões, na perspetiva de proteção de dados e privacidade.

A equipa de Financial Due Diligence, que prestou assessoria na aquisição referente ao Hospital Veterinário do Baixo Alentejo (em Beja), foi liderada por Ana Silva, com o apoio de Patrícia Jacinto, Carolina Vilarinho, Catarina Perestrelo e Ruben Corte-Real.