A Compal gerou 18,4 milhões de contactos brutos, com um tempo acumulado de 1 minuto e 43 segundos de presença na telenovela Destino Maior.

A Compal alcançou 1,53 milhões de indivíduos com 22 exposições visuais na telenovela Destino Maior, da SIC, revela o Soft Sponsoring Report da MediaMonitor, o novo serviço de análise do grupo.

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De acordo com o estudo, entre 22 de setembro e 9 de outubro de 2026, a marca de sumos apareceu em cinco episódios, num total de 1 minuto e 43 segundos. Estas exposições geraram 18,4 milhões de contactos brutos e 185,9 GRPs, com uma cobertura de 15,4% do universo analisado. A valorização publicitária, calculada a preços de tabela (AVE), foi de cerca de 398,6 mil euros. O AVE é uma estimativa e não representa receita efetiva nem mede diretamente o retorno do investimento.

O episódio de 22 de setembro foi o que mais pesou, com oito exposições, num total de 39 segundos, com uma valorização de cerca de 148,4 mil euros.

Quase dois terços da audiência exposta à marca (63,6%) eram mulheres. Os espectadores dos 65 aos 74 anos e com mais de 75 anos representaram, em conjunto, mais de metade (50,7%) da plateia televisiva.