Redion lança cartão virtual para pagar transportes e alojamento em caso de avaria ou acidente
A Redion lançou em toda a Europa um cartão virtual que permite aos condutores com direito a assistência escolher e pagar transportes ou alojamento quando uma avaria ou acidente acontece.
A Redion lançou em toda a Europa o Mobility Assistance Card, um cartão de pagamento virtual que permite aos condutores com direito a assistência escolher e pagar diretamente alternativas de mobilidade ou alojamento quando o veículo fica imobilizado devido a uma avaria ou acidente.
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A solução disponibiliza um montante previamente definido, de acordo com a cobertura de assistência contratada, que pode ser utilizado para pagar serviços como táxis, comboios, transportes públicos ou estadias em hotéis. O cartão é enviado para o smartphone do cliente e fica imediatamente disponível para utilização, explica a Redion em comunicado.
Com este sistema, os condutores deixam de depender exclusivamente das soluções organizadas pelo prestador de assistência para continuar a viagem.
O lançamento europeu surge depois de uma fase inicial de implementação, durante a qual mais de 25% dos clientes elegíveis escolheram o cartão. Segundo dados divulgados pela empresa, oito em cada dez clientes afirmam que voltariam a recorrer à solução numa situação semelhante.
Em França, até 30% dos pagamentos realizados através do Mobility Assistance Card foram destinados a viagens de comboio ou transportes públicos, de acordo com a Redion.
A nova solução não elimina os serviços tradicionais de assistência em viagem. As reparações no local, o reboque e a possibilidade de recorrer a táxis ou automóveis de aluguer organizados pela rede de parceiros continuam disponíveis.
“O cartão não substitui a nossa rede de assistência: acrescenta uma opção simples e flexível sempre que a situação o exigir”, afirma João Horta e Costa, Chief Commercial Officer da Redion.
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