Os funiculares históricos da Glória, Lavra, Santa Justa e Bica, em Lisboa, apresentavam desconformidades quanto aos cabos utilizados nos equipamentos de transporte público, segundo relatórios da auditoria externa do CATIM, realizada após o acidente que causou 16 mortes.

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Os relatórios, datados de outubro e novembro do ano passado, foram disponibilizados esta quarta-feira pela governação PSD/CDS-PP/IL aos vereadores da oposição, na sequência de uma reportagem televisiva que denuncia a omissão destes documentos, que apontam falhas naqueles equipamentos geridos pela empresa municipal Carris.

O assunto foi abordado na reunião privada de vereadores, esta manhã, com a oposição a acusar a liderança de Carlos Moedas (PSD) de mentir e esconder os documentos.

De acordo com os relatórios do Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (CATIM), a que a Lusa teve acesso, nos elevadores da Glória, do Lavra, de Santa Justa e da Bica – encerrados desde o acidente de setembro de 2025 – estavam a ser usados cabos que não os indicados nas normas de referência.

Segundo o CATIM, os cabos instalados cumpriam a norma EN12385-4, mas, para aquele tipo de equipamentos, “o cabo a instalar deve cumprir com a norma EN12385-8”.

No caso do ascensor da Glória, que descarrilou, a entidade concluiu que, apesar dos certificados dos cabos que estavam a ser utilizados indicarem que os mesmos não podem ser usados com destorcedor, “constatou-se que os elementos de ligação dos cabos aos veículos (trambolhos) têm destorcedor”, e ainda que, “após a instalação do último cabo em 2024, não há evidências que tenha sido efetuada qualquer inspeção e ensaio magnético indutivo ao cabo” daquele equipamento.

Em outubro de 2025, o relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) ao acidente já indicava que o cabo que unia as duas cabinas do elevador da Glória – e que cedeu no seu ponto de fixação da carruagem que descarrilou – não respeitava as especificações da Carris, nem estava certificado para uso em transporte de pessoas.

No caso do ascensor do Lavra, o CATIM concluiu que a instalação não reunia as condições de segurança para entrar em operação, enquanto no funicular da Bica foram identificadas um conjunto de desconformidades “que exigem intervenções significativas e inadiáveis”.

Já no elevador de Santa Justa, apesar da desconformidade do cabo, a entidade ressalvou que “as uniões do cabo ao tambor e cabines estavam efetuadas de forma a garantir a segurança em todas as condições de funcionamento”, explicando que a movimentação e sustentação do equipamento é assegurada por 12 cabos”, ou seja, “o sistema é por demais redundante”.

Quanto ao funicular da Graça – o único entretanto reaberto, desde o final de abril – o CATIM registou a “conformidade global da instalação com os requisitos de segurança aplicáveis”, mas assinalou algumas falhas no plano de evacuação de emergência e resgate.

O Ministério Público (MP) ainda está a investigar o descarrilamento do elevador da Glória.

Em setembro, após um ano do acidente, o MP encontrava-se a aguardar a conclusão de ensaios e peritagens previstas para este mês de novembro, para depois realizar a “análise minuciosa dos factos, a avaliação criteriosa sobre a suficiência de indícios e o apuramento de eventuais responsabilidades criminais, pelo que se estima que o despacho final de inquérito, salvo algum imponderável, possa ocorrer até ao final do primeiro trimestre de 2027”.

O GPIAAF, que previa apresentar as suas conclusões finais no prazo de um ano após a tragédia, adiou a divulgação desse relatório também até ao final do primeiro trimestre de 2027, “devido à complexidade das peritagens técnicas”.

BE exige demissão de Moedas

O BE em Lisboa exigiu esta quarta-feira a demissão do presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas (PSD), que acusou de esconder relatórios e mentir sobre a segurança dos funiculares históricos, incluindo o da Glória que descarrilou e causou 16 mortes. O pedido de demissão de Moedas surge na sequência dos relatórios de verificação de segurança, realizados pelo CATIM.

“Foram elaborados entre 24 de outubro e 25 de novembro de 2025, estão assinados pelos engenheiros responsáveis e foram entregues à Carris e à Câmara. Estiveram escondidos durante um ano. As conclusões são gravíssimas”, afirmou o BE, em comunicado, após o envio dos documentos aos vereadores da oposição.

Na reunião privada desta quarta-feira do executivo municipal, a oposição exigiu à governação PSD/CDS-PP/IL o acesso aos relatórios, após uma reportagem televisiva ter denunciado a existência dos mesmos, desconhecida até ao momento.

“A vereação do Bloco pediu estes relatórios várias vezes desde a tragédia do elevador da Glória, por escrito e em reuniões de Câmara, e Carlos Moedas nunca os entregou. A 3 de dezembro de 2025, a Câmara afirmou publicamente que a auditoria do CATIM estava ‘em curso’, quando os quatro relatórios já estavam concluídos”, realçou o BE.

Já numa reunião de 26 de junho, a administração da Carris e o vice-presidente da Câmara, Gonçalo Reis (PSD), “garantiram aos vereadores que não existia qualquer relatório e que as auditorias só tinham sido pedidas em 2026”, expôs a vereação bloquista.

“Não era verdade: os relatórios existiam há oito meses. Quem tutela a Carris escondeu informação essencial aos eleitos e à cidade. Fê-lo numa tragédia com 16 vítimas mortais”, acusou o BE, considerando que Moedas “mentiu repetidamente” ao longo deste processo.

Como exemplo, o BE lembrou as contradições sobre os contactos com as famílias das vítimas, que disseram sentir-se esquecidas e que apenas foram contactadas pela câmara para a inauguração do memorial, um ano depois do acidente.

Inicialmente, Carlos Moedas assegurou que tinha contactado com todas as famílias, mas mais tarde alegou que, “por uma questão de lei”, não as podia contactar.

“Garantiu que o fundo municipal de apoio às vítimas, aprovado a 8 de setembro de 2025, estava a ser implementado. Nunca foi criado”, apontou também o Bloco, considerando que “o próprio Carlos Moedas definiu o critério para a sua demissão”, quando defendeu que “responsabilidade política é quando o político sabe e não atua”.

O BE vincou que “os relatórios agora conhecidos mostram que se sabia” dos problemas e que “a escolha foi esconder” informação sobre a segurança dos equipamentos de transporte público.

(Notícia atualizada às 19h01 com mais informação)