A NAV Portugal vai implementar a partir de 26 de novembro as novas rotas de descolagem para norte do Aeroporto Humberto Delgado. Localidades na margem direita do Tejo deixam de ser sobrevoadas em todos os destinos das aeronaves.

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A mudança “vai encurtar em cerca de 5,2 quilómetros a trajetória comum percorrida pelas aeronaves após a descolagem, permitindo que sigam mais cedo para as rotas dos respetivos destinos e reduzindo o número de voos que sobrevoam algumas zonas a norte do aeroporto”, refere a NAV em comunicado.

A empresa refere que Alverca do Ribatejo, Forte da Casa e Póvoa de Santa Iria continuarão a poder ser sobrevoadas, mas deixarão de estar na trajetória de todas as descolagens, passando a ser sobrevoadas apenas por parte dos voos, consoante os destinos. A trajetória inicial evita também parcialmente a zona populacional de Santa Iria da Azóia.

A alteração resulta de um estudo realizado pela NAV Portugal com a Autoridade Nacional da Aviação Civil, elaborado no âmbito de uma resolução do Conselho de Ministros de março de 2025. “A avaliação técnica concluiu que a nova configuração é compatível com a organização do espaço aéreo da região de Lisboa e não deverá afetar a capacidade do AHD [Aeroporto Humberto Delgado]”, refere o comunicado.

Segundo a modelação acústica realizada para o estudo, a alteração da rota reduz em de cerca de 35 mil no número de residentes potencialmente expostos a níveis iguais ou superiores a 55 dB Lden. O Lden é um indicador anual que considera o ruído durante o dia, ao entardecer e à noite, atribuindo maior peso aos períodos do entardecer e da noite.