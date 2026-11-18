Proposta teve votos a favor do PSD, CDS-PP e Chega, além da abstenção do PS. Será a própria RTP a escolher os "espetáculos a transmitir, bem como os serviços de programas e os horários da emissão".

Durante o próximo ano, a RTP terá de assegurar “a transmissão de espetáculos tauromáquicos nos seus serviços de programas de televisão, enquanto parte do património da cultura popular portuguesa”, refere uma proposta do Chega, aprovada durante a votação do Orçamento do Estado na especialidade.

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A proposta contou com votos a favor do PSD, CDS-PP e Chega, e com a abstenção do PS, com as restantes bancadas a votarem contra.

O serviço público de televisão terá ainda de, até ao final de janeiro de 2028, “informar a comissão parlamentar competente em matéria de comunicação social sobre os espetáculos transmitidos ao abrigo do presente artigo, com indicação das datas, dos serviços de programas utilizados e das audiências registadas”.

O maior partido da oposição deixa para a própria RTP a escolha dos “espetáculos a transmitir, bem como os serviços de programas e os horários da respetiva emissão”. Esta medida deve ser executada sem acréscimo de encargos para o Orçamento do Estado, ficou ainda determinado.