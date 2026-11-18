O secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, nomeado juiz conselheiro do Tribunal de Contas, pediu uma prorrogação do início das funções para poder continuar no Governo. Mas o tribunal decidiu que terá de começar até ao final do primeiro trimestre de 2027.

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“Por despacho da Sra. presidente do Tribunal de Contas, foi determinado que o Dr. Hélder Reis deverá iniciar funções como juiz conselheiro com a maior brevidade possível, indicando, como prazo máximo, o final do primeiro trimestre de 2027”, avançou ao ECO fonte oficial da instituição liderada por Filipa Urbano Calvão, quando questionada sobre qual tinha sido a resposta do Tribunal de Contas ao pedido de adiamento de entrada em funções de Hélder Reis.

Para não perder a vaga que conquistou no concurso para recrutar três juízes conselheiros para o Tribunal de Contas, aberto em março de 2025 — e no qual obteve a segunda melhor classificação (17,770 valores) — Hélder Reis terá de deixar o cargo de secretário de Estado até março do próximo ano. O que, a acontecer, deverá exigir uma remodelação, tendo em conta o peso que tem na equipa do ministro da Economia e da Coesão Territorial, com o pelouro dos fundos europeus. Com o fim do Plano de Recuperação e Resiliência, o Executivo conta sobretudo com os fundos estruturais para alavancar o investimento em 2027 e garantir um crescimento de 2,1% que as restantes instituições económicas consideram otimista.

Na segunda-feira, dia 9 de novembro, foi publicado em Diário da República o despacho através do qual Filipa Urbano Calvão nomeou Hélder Reis como juiz conselheiro do quadro do Tribunal de Contas, com efeitos a partir de 12 de novembro, ou seja, na quinta-feira.

Como Hélder Reis não pode acumular o cargo de juiz conselheiro do Tribunal de Contas com o de secretário de Estado, o ECO questionou, na altura, o Ministério da Economia e da Coesão Territorial se esta nomeação significava uma remodelação na pasta. Fonte oficial do Ministério da Economia disse apenas ao ECO que “quando deixar funções para as quais foi nomeado tomará posse como juiz conselheiro”. No dia 11, o secretário de Estado pediu o adiamento da entrada em funções no Tribunal de Contas. O ECO questionou a instituição liderada por Filipa Urbano Calvão por quanto tempo o secretário de Estado pediu o adiamento, mas não obteve resposta.

O ECO questionou novamente o Ministério da Economia sobre qual será a escolha de Hélder Reis, tendo em conta o novo despacho de Filipa Urbano Calvão, mas até à publicação deste artigo não obteve resposta.

A nomeação de Hélder Reis como juiz conselheiro surge num contexto de reforma do Tribunal de Contas, aprovada no Parlamento em outubro com o objetivo de acelerar o investimento público e reajustar o modelo de fiscalização. Por exemplo, o limiar para dispensa de visto prévio em contratos públicos subiu para 7,5 milhões de euros e só os contratos acima de 950 mil euros passam a ter comunicação obrigatória.

Mas a reforma está longe de ser pacífica. Filipa Urbano Calvão considera que há fundamento para levar a reforma ao Tribunal Constitucional, mas se o entendimento do Presidente da República não for esse, a presidente do Tribunal de Contas admite ponderar não aplicar as normas que considera inconstitucionais e pedir a sua apreciação em sede de fiscalização concreta junto do Tribunal Constitucional, como disse em entrevista à Antena 1/Jornal de Negócios.

No concurso para recrutar três juízes conselheiros para o Tribunal de Contas em primeiro lugar ficou Carlos Alves, com uma classificação de 17,808 valores. O professor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade do Porto tomou posse como juiz conselheiro no dia 12 de novembro.