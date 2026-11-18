Seguro realiza segunda Presidência Aberta dedicada à Coesão Social
Iniciativa de quatro dias, entre 1 e 4 de dezembro, terá início na Área Metropolitana de Lisboa e terminará no Alentejo.
O Presidente da República vai fazer uma segunda Presidência Aberta, desta vez dedicada à Coesão Social. A iniciativa de quatro dias, entre 1 e 4 de dezembro, terá início na Área Metropolitana de Lisboa e terminará no Alentejo.
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“O Presidente da República considera que a coesão social é uma condição essencial para o desenvolvimento do país, para a confiança nas instituições democráticas e para a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária e com oportunidades para todos”, lê-se na nota publicada no site da presidência da República.
A escolha de territórios da Área Metropolitana de Lisboa e do Alentejo é justificada por permitir “conhecer diferentes realidades sociais, económicas e territoriais”. Ao longo de quatro dias, o Chefe de Estado vai contactar “cidadãos, famílias, instituições sociais, autarquias, empresas e diferentes agentes da sociedade civil, procurando ouvir experiências, conhecer problemas, valorizar boas práticas e identificar respostas que contribuam para melhorar a vida das pessoas”, acrescenta a mesma nota.
Recorde-se que a primeira Presidência Aberta realizou-se na região Centro, após o comboio de tempestades que devastou o país. Agora, o Presidente aposta na “proximidade aos territórios e o conhecimento das realidades concretas do país” porque a “coesão social e a coesão territorial são dimensões inseparáveis de um mesmo desígnio nacional”.
Esta Presidência Aberta surge na sequência de outras iniciativas que António José Seguro tem levado a cabo como a reunião com os dez partidos com representação parlamentar, a reunião com o Conselho de Estado, na passada sexta-feira com os representantes dos movimentos das acampadas. O objetivo é contribuir “para mobilizar vontades e responsabilidades em torno de soluções concretas”.
(Notícia atualizada com mais informação)
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