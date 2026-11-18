Sem planos para ir ao IPO? Anthropic pode ‘chegar’ à sua carteira ainda antes do Natalpremium
Investidores passivos poderão ganhar exposição à criadora do Claude ainda antes do fim do ano, graças à 'via verde' que deverá colocar a Anthropic no Nasdaq 100 em apenas 15 dias de negociações.
Os pequenos investidores portugueses terão de aguardar pelo início das negociações em bolsa para comprar e vender ações da Anthropic, dado que Portugal não está abrangido pela oferta de retalho do IPO. Seja como for, a criadora do Claude poderá chegar indiretamente às carteiras de muitos portugueses ainda antes do fim do ano.
A estreia das ações da Anthropic em bolsa está prevista para quinta-feira, 19 de novembro, ficando cotada no Nasdaq sob o ticker "ANT". Esta foi a bolsa que, no passado mês de…
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