Os pequenos investidores portugueses terão de aguardar pelo início das negociações em bolsa para comprar e vender ações da Anthropic, dado que Portugal não está abrangido pela oferta de retalho do IPO. Seja como for, a criadora do Claude poderá chegar indiretamente às carteiras de muitos portugueses ainda antes do fim do ano.

A estreia das ações da Anthropic em bolsa está prevista para quinta-feira, 19 de novembro, ficando cotada no Nasdaq sob o ticker "ANT". Esta foi a bolsa que, no passado mês de…