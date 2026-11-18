A inovação tem sido uma das forças impulsionadoras da transformação da reciclagem de embalagens em Portugal. Três décadas depois da sua criação, a Sociedade Ponto Verde assinala este percurso com a conferência “Embalagens e Inovação Sempre no Ponto”, que vai acontecer amanhã, a partir das 10h00, no Técnico Innovation Center, em Lisboa.

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O encontro será uma oportunidade para refletir sobre os desafios e as oportunidades que marcam o futuro do setor, reunindo especialistas, representantes institucionais e empresas para debater o papel da inovação na construção de uma economia mais circular.

Entre os temas em destaque estará o impacto do ecodesign na conceção das embalagens, desde a escolha dos materiais até à sua circularidade, numa discussão que contará com a participação de Beatriz Guimarães, Sustainability Delivery Manager da Nestlé Portugal, Paulo Ferrão, Professor no Instituto Superior Técnico, Paulo Correia, Chief Technology Officer (CTO) & ILAB Global Manager da Logoplaste, Pedro Santana, Packaging Manager da Sonae, e Ricardo Pereira CEO da Sirplaste.

A conferência irá também abordar os desafios associados à recolha e ao tratamento de resíduos de embalagens, com contributos de entidades como a Agência Portuguesa do Ambiente, a Direção-Geral da Economia, a ERSAR e a EGF. A inovação tecnológica e a colaboração entre diferentes agentes do setor estarão igualmente em discussão, incluindo o papel das startups no desenvolvimento de novas soluções para acelerar a economia circular.

O programa inclui ainda intervenções sobre a relação entre arte, tecnologia e performance humana, com o artista Leonel Moura, e uma conversa sobre o futuro da reciclagem com Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde e Inteligência Artificial. Conheça o programa completo aqui.

Ao assinalar 30 anos de atividade, a Sociedade Ponto Verde pretende não só celebrar o caminho percorrido, mas também reforçar o compromisso com a inovação, a mobilização coletiva e a transformação do setor das embalagens.