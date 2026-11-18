A empresa de sistemas de lavagem e desinfeção industrial Somengil venceu a 22.ª edição do Prémio PME Inovação COTEC-BPI, que distingue anualmente empresas que se destacam pela capacidade de transformar conhecimento em crescimento sustentado e competitividade internacional. A distinção foi anunciada esta quarta-feira, durante o 16.º Encontro PME Inovação, em Évora, na presença do Presidente da República, António José Seguro.

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Com fábrica em Vagos e sede em Lisboa, a Somengil “destacou-se não apenas pela diferenciação tecnológica dos seus equipamentos, mas pela capacidade de transformar uma solução de engenharia numa plataforma industrial replicável em múltiplos mercados e aplicações”, refere um comunicado divulgado pela organização do prémio.

Presente em 53 países e com vendas para 80 mercados, a empresa liderada por Tony Ventura “desenvolveu um modelo de negócio assente na especialização tecnológica, na inovação contínua e no conhecimento dos processos e necessidades de clientes de diferentes sectores industriais” e registou 11,7 milhões de euros de volume de negócios, uma intensidade exportadora de 78% e uma margem EBITDA de 40%.

A principal solução da empresa é a plataforma Multiwasher, um equipamento de lavagem industrial que combina engenharia mecânica, sistemas de controlo digital e soluções adaptadas às necessidades de diferentes clientes e setores. “Esta tecnologia permite aumentar a produtividade e a eficiência operacional, reduzindo simultaneamente o consumo de água, energia e detergentes”, assinala a organização do prémio.

Para Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC, “a Somengil demonstra que a inovação industrial vai muito além do desenvolvimento de um novo equipamento”, tendo transformado a “engenharia própria numa plataforma industrial capaz de combinar normalização, adaptação às necessidades dos clientes e escala internacional“. “É esta capacidade de converter conhecimento e qualidade de gestão em valor acrescentado e vantagens competitivas que procuramos reconhecer há 22 edições”, conclui.

A Somengil demonstra que a inovação industrial vai muito além do desenvolvimento de um novo equipamento. Jorge Portugal Diretor-geral da COTEC

“Temos muito orgulho em contar com a Somengil na nossa comunidade e em acompanhar de perto o seu desenvolvimento, contribuindo com competências, networking estratégico e alternativas de financiamento para apoiar a próxima etapa do seu crescimento. Parabéns a toda a equipa da Somengil por esta distinção. É um privilégio acompanhar esta jornada de sucesso e fazer parte do vosso caminho de crescimento”, comenta Rina Guerra, head of ELITE Portugal, do Grupo Euronext.

A empresa foi também recentemente distinguida pela COTEC e pelo banco Santander na terceira edição do Prémio Inovação na Internacionalização.

A Somengil sucede à i-charging, startup portuense especializada em soluções inteligentes de carregamento para veículos elétricos. No ano anterior, o prémio tinha distinguido a Fravizel, fabricante de máquinas para pedreiras, minas e florestas. Depois de já ter registado um recorde de candidaturas em 2025, a edição deste ano voltou a bater um novo marco, com 387 candidaturas, das quais 54% corresponderam a novas candidaturas.

As restantes cinco finalistas foram a Genibet, que transformou conhecimento científico em produção biofarmacêutica industrial; a Oberthur Feerica, que desenvolve soluções tecnológicas de segurança para caixas automáticas e transporte de valores; a PICadvanced, especializada em fotónica integrada; a Solfarcos, que converte investigação universitária em ingredientes utilizados por marcas internacionais; e a Stemmatters, que desenvolve novos modelos de negócio a partir de competências na área da biotecnologia.