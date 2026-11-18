As startups nacionais deverão captar 910 milhões de dólares até ao final do ano, uma subida de 187% face aos 320 milhões de dólares de capital de risco levantados em 2025, empurrados pelo voo de 580 milhões da ronda da unicórnio Tekever. O ecossistema acompanha a evolução positiva do empreendedorismo europeu, com as startups do Velho Continente a levantar 81 mil milhões de dólares, um disparo de 62% face a 2025, aponta o “State of European Tech 2026”, da Atomico. Este ano, 88% do capital investido na Europa foi para categorias ligadas à resiliência, da computação e defesa ao espaço e à energia.

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“A Europa está a construir um ecossistema mais maduro, e o investimento recuperou com força depois de vários anos de estagnação. Estima-se que 40 mil pessoas tenham criado uma empresa tecnológica na Europa em 2026, mais 36%, e Portugal está a acompanhar este impulso: o ecossistema nacional vale hoje 16 mil milhões de dólares, mais 53% num ano”, adianta Tom Wehmeier, partner e head of Intelligence na Atomico, em declarações ao ECO.

Na Europa do Sul, as startups estão a caminho de angariar 5,1 mil milhões de dólares, mais 44% que em 2025. E na Europa o investimento deverá atingir 81 mil milhões de dólares, mais 62% — valor apenas abaixo do de 2021, ano em que o ecossistema europeu captou 94 mil milhões de dólares.

A Europa está a construir um ecossistema mais maduro, e o investimento recuperou com força depois de vários anos de estagnação. Estima-se que 40 mil pessoas tenham criado uma empresa tecnológica na Europa em 2026, mais 36%, e Portugal está a acompanhar este impulso: o ecossistema nacional vale hoje 16 mil milhões de dólares, mais 53% num ano. Tom Wehmeier Partner e head of Intelligence na Atomico

O que distingue 2026 face aos três anos anteriores, em que o valor do investimento se situava entre os 40 e os 50 mil milhões de dólares? “A diferença face aos anos anteriores está na forma como o capital se distribui: concentra-se cada vez mais em menos rondas, mas de maior dimensão, o que torna mais difícil para os novos fundadores conseguirem o primeiro investimento”, aponta o partner da Atomico.

“O próximo passo é dar à ambição europeia o capital necessário para crescer, para que uma parte maior do valor criado por estas empresas fique na Europa”, refere.

O ecossistema tecnológico europeu está avaliado em 4,4 biliões de dólares, o que representa um crescimento de 19% face ao ano passado. A Europa tem hoje mais de 450 unicórnios (empresa avaliadas em, pelo menos, mil milhões de dólares), das quais 53 ultrapassaram a fasquia dos 10 mil milhões de dólares. Destas, 10 estão avaliadas em mais de 50 mil milhões de dólares, incluindo sete que superam os 100 mil milhões.

No Sul da Europa, o ecossistema está avaliado em 216 mil milhões de dólares, incluindo empresas cotadas em bolsa e empresas privadas. Só as empresas tecnológicas privadas da região estão avaliadas em 104 mil milhões de dólares, mais 17% do que no ano anterior.

Ecossistema português avaliado em 16,2 mil milhões de dólares

Portugal deverá captar 910 milhões de dólares em 2026, uma subida de 187% face aos 320 milhões do ano anterior, um crescimento que valeu uma subida de 14.º para 10.º posição na Europa em capital total investido, equivalente a 1,1% de capital do continente europeu.

Para esse desempenho, destaca-se o contributo da Tekever. A tecnológica portuguesa especializada em sistemas autónomos com inteligência artificial que angariou 580 milhões de dólares em setembro — mais do que Portugal angariou em todo o ano de 2025 — e com isso chutou a sua avaliação para 6,4 mil milhões de dólares. É uma das unicórnios deftech mais valiosas da Europa.

Mega rondas e IA não reduzem fosso Europa vs EUA

Apesar de um aumento acentuado do investimento, o dinheiro está concentrado num número mais reduzido de rondas de maior dimensão, o que cria um ambiente difícil para muitos fundadores angariarem capital, alerta o relatório da Atomico.

Desde 2021, o número de primeiras rondas de financiamento tem vindo a decrescer na Europa: menos 30% entre 2021 e 2025, com as rondas Série A e B combinadas a cair 19% no mesmo período.

“Nos primeiros nove meses de 2026, as empresas tecnológicas europeias concretizaram mais rondas de financiamento de grande dimensão (rondas de 250 milhões de dólares ou mais) do que em qualquer outro ano desde 2022″, destaca o relatório. Registou-se, pelo menos, 13 rondas de mil milhões de dólares ou mais realizadas até agora este ano. É o número mais elevado de sempre na Europa, aponta a Atomico.

“Em conjunto, estas rondas permitiram captar 22 mil milhões de dólares, representando 37% de todo o capital investido desde o início do ano. Nos nove anos entre 2017 e 2025, foram realizadas apenas 15 rondas de mil milhões de dólares ou mais. Mesmo em 2021 e 2022, o número de operações desta dimensão ficou-se pelas seis”, destaca ainda.

Até setembro, 58 empresas europeias atingiram uma avaliação superior a mil milhões de dólares, acima das 42 que atingiram o patamar unicórnio durante todo o ano passado.

“O número de empresas que alcançam uma avaliação superior a mil milhões de dólares é hoje muito maior do que em qualquer outro período. Entre 2000 e 2005, a Europa acrescentou apenas cinco empresas tecnológicas a esta categoria. Em contrapartida, entre 2020 e o final de setembro de 2026, o número mais do que duplicou, passando de 203 para 466 empresas, ou seja, mais 263 empresas atingiram uma avaliação superior a mil milhões de dólares”, destaca a Atomico.

Estas rondas de grande dimensão pagam capacidade computacional, e o capital privado europeu ainda não tem escala para as igualar. Tom Wehmeier Partner e head of Intelligence na Atomico

Entre estas empresas estão a Mistral AI e a Lovable, ambas fundadas em 2023, com a primeira a atingir uma avaliação de mil milhões de dólares até ao final de 2023, enquanto a segunda atingiu esse marco até ao final de 2025.

A quota da Europa no financiamento global de capital de risco tem aumentado desde o início dos anos 2000, de 10% em 2005 para um máximo de 20% em 2022, destaca o relatório. Mas o atual ciclo de expansão da inteligência artificial (IA), que exigirá elevados níveis de investimento ao longo de vários anos, está testar a posição da Europa.

“A quota europeia no financiamento global de capital de risco tem vindo a diminuir, à medida que o investimento se concentra nas empresas de IA, em particular nas que estão sediadas nos Estados Unidos”, alerta o relatório.

O fosso EUA vs Europa não parece estar assim a diminuir. “A IA tem um peso grande neste fosso, e a maior parte vem de um pequeno número de rondas de enorme dimensão. A Europa está a investir em computação e IA mais depressa do que nunca: 20 mil milhões de dólares nos primeiros nove meses de 2026, mais do dobro do ano passado. Mas o investimento nos EUA cresceu muito mais depressa nos últimos três anos, chegando aos 284 mil milhões de dólares, e a maior parte foi para poucos laboratórios de fronteira: só a OpenAI e a Anthropic ficaram com 61% do financiamento global nesta categoria”, refere Tom Wehmeier, partner e head of Intelligence na Atomico.

“Estas rondas de grande dimensão pagam capacidade computacional, e o capital privado europeu ainda não tem escala para as igualar”, sintetiza.

Mas “o fosso é de capital, não de talento”, frisa o frisa o partner da Atomico. “A Europa pode competir se se concentrar nas áreas em que é forte e apoiar essas empresas com escala. Para isso, é preciso mais capital europeu de longo prazo, para que as empresas possam competir a nível global e uma parte maior do valor que criam fique na Europa”, considera.

Europa aposta na resiliência e defesa

O relatório também aponta para o crescimento de investimento na criação de resiliência, bem como na Defesa, na Europa. Uma evolução que acompanha o discurso da região para ganhos de soberania em termos de Defesa e Espaço.

“Este ano, 88% do capital investido na Europa foi para categorias ligadas à resiliência, da computação e defesa ao espaço e à energia, face a 60% em 2017. A computação e a IA atingiram 20 mil milhões de dólares nos primeiros nove meses, o investimento em defesa está em níveis recorde, e Portugal faz parte desta mudança: a ronda de 580 milhões de dólares da Tekever está entre as maiores rondas do setor da defesa este ano”, destaca Tom Wehmeier ao ECO/eRadar.

“Ao mesmo tempo, uma parte significativa do capital foi para um pequeno número de empresas. O desafio agora é transformar esse investimento em capacidades tecnológicas duradouras e ajudar mais empresas europeias a crescer, para que a Europa consiga desenvolver, escalar e deter as tecnologias de que dependem a sua economia e a sua segurança”, ressalva.

E qual o peso do investimento europeu nesses setores críticos? “A procura pública nestes setores é claramente europeia, e o investimento privado está a acompanhá-la, mas o capital não europeu também tem ganho peso no conjunto da tecnologia europeia”, começa por referir o partner da Atomico.

Este ano, 88% do capital investido na Europa foi para categorias ligadas à resiliência, da computação e defesa ao espaço e à energia, face a 60% em 2017. A computação e a IA atingiram 20 mil milhões de dólares nos primeiros nove meses, o investimento em defesa está em níveis recorde, e Portugal faz parte desta mudança: a ronda de 580 milhões de dólares da Tekever está entre as maiores rondas do setor da defesa este ano. Tom Wehmeier Partner e head of Intelligence na Atomico

“Os governos europeus comprometeram-se a aumentar de forma sustentada a despesa em defesa, o programa SAFE da UE disponibiliza 150 mil milhões de euros em empréstimos para aquisições na área da defesa, com prioridade a fornecedores europeus, e cada vez mais fundos de investimento estão a levantar as restrições que tinham ao setor”, acrescenta.

“No conjunto da tecnologia europeia, mais de uma em cada três rondas (36%) inclui hoje um investidor de fora da Europa, face a 22% há uma década, e os investidores europeus asseguram apenas 41% do capital nas rondas de Série D ou posteriores. O investimento e as parcerias internacionais continuam a ser importantes”, refere ainda.

“Em termos de resiliência, o objetivo é que a Europa desenvolva e detenha as áreas-chave em que a sua tecnologia lidera, e que trabalhe com parceiros nas restantes. Isto é importante porque, quando as melhores empresas europeias são vendidas a compradores de fora da Europa ou mudam de sede, o valor, os empregos e o conhecimento vão com elas”, considera.

“Com capital próprio de longo prazo suficiente, a Europa pode desenvolver e deter tecnologias críticas em escala, sem dispensar o papel dos parceiros internacionais”, conclui.