A TAP vai avançar com uma nova ligação direta entre o Porto e Washington, nos Estados Unidos, a partir de 30 de março de 2027, com três voos semanais ao longo de todo o ano, anunciou esta quarta-feira a companhia aérea.

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Em comunicado, a transportadora adianta que Washington será o oitavo destino intercontinental servido pela TAP a partir do Porto e o terceiro nos Estados Unidos, juntando-se a Nova Iorque e Boston.

Para o presidente executivo (CEO) da empresa, Luís Rodrigues, citado no comunicado, a nova rota representa “mais um passo no compromisso da TAP com o norte do país”, ao reforçar a conectividade internacional do Aeroporto Francisco Sá Carneiro e criar novas oportunidades para as empresas e para o turismo da região. Além disso, “aproxima ainda mais Portugal dos Estados Unidos, um mercado estratégico para a companhia”, acrescenta.

No conjunto, a transportadora serve atualmente 11 destinos na América do Norte, com mais de 80 voos semanais.

A nova rota será operada com aviões Airbus A321 Long Range, com capacidade para 171 passageiros, e terá tarifas a partir de 529 euros, ida e volta, incluindo taxas.

Durante o verão, os voos partirão do Porto às terças e quintas-feiras, às 19h20, e aos sábados, às 17h10, com destino ao Aeroporto Internacional de Washington Dulles. No sentido inverso, as partidas de Washington estão previstas para as quartas e sextas-feiras, às 00h25, e aos sábados, às 22h15.

A partir de 31 de outubro de 2027, com a entrada em vigor do horário de inverno, os voos passarão a realizar-se às terças, quintas-feiras e domingos, com partida do Porto às 18h35.

A TAP disponibiliza mais de 130 voos diretos por semana a partir do Porto, tendo inaugurado, em 2026, novas ligações à ilha Terceira, à cidade da Praia e à ilha do Sal, além de ter passado a operar a rota Porto-Boston durante todo o ano.

A companhia lembra ainda que está a investir na construção de um novo centro de Manutenção e Engenharia no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, cuja conclusão está prevista para 2028 e que deverá criar cerca de 200 postos de trabalho especializados.

O Governo escolheu, recentemente, a Lufthansa para a privatização parcial da TAP, com uma proposta de 1.201 milhões de euros por até 49,9% do capital da companhia aérea. O Estado português manterá uma participação de 50,1%, estando a conclusão da operação prevista para 2028, sujeita às autorizações regulatórias necessárias.