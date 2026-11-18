⚡ ECO Fast O Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais anunciou a contratação de 10 juízes para acelerar a tramitação de processos da AIMA, devido ao elevado número de ações pendentes.

A acumulação de processos no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa atingiu 129.239 em fevereiro, refletindo atrasos na resposta administrativa a pedidos de cidadãos estrangeiros.

A criação de uma nova estrutura e o prolongamento da operação até janeiro de 2027 visam enfrentar o desafio contínuo da pendência processual na jurisdição administrativa.

O Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF) vai recrutar mais 10 juízes para reforçar a equipa nacional criada para acelerar a tramitação dos processos judiciais relacionados com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). O novo procedimento foi aberto esta terça-feira e surge numa altura em que continuam pendentes dezenas de milhares de ações contra a agência.

De acordo com o aviso publicado pelo CSTAF, os dez lugares destinam-se a juízes de direito em exercício efetivo de funções nos tribunais administrativos e fiscais de primeira instância. Os magistrados interessados têm até 30 de novembro para manifestar interesse, através de correio eletrónico dirigido ao Conselho.

Uma das condições de acesso é o cumprimento dos objetivos de serviço judicial fixados. O aviso estabelece ainda critérios de seleção para a eventualidade de existirem mais candidatos do que lugares disponíveis. A avaliação terá em conta, designadamente, o cumprimento dos objetivos de serviço, a capacidade de produção no tribunal de origem, o número de processos conclusos para decisão e a antiguidade dos magistrados.

O reforço surge depois de o CSTAF ter lançado, em março, um concurso nacional para mobilizar juízes de todo o país para uma equipa especial dedicada aos chamados processos AIMA. A estrutura começou a trabalhar a 7 de abril, inicialmente com 28 magistrados em regime de acumulação de funções, ou seja, sem deixarem de assegurar o serviço nos tribunais onde estão colocados.

A dimensão da operação foi determinada pela acumulação excecional de processos no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. A 7 de janeiro de 2026, estavam pendentes naquele tribunal 124.793 processos relacionados com a entrada e permanência de cidadãos estrangeiros em Portugal. Em fevereiro, o número já ascendia a 129.239, segundo dados divulgados pelo CSTAF.

Perante este cenário, o Conselho decidiu criar uma estrutura extraordinária para acelerar as decisões judiciais, com objetivos mensais de produtividade e mecanismos de acompanhamento do trabalho dos magistrados. Foi igualmente criada uma unidade administrativa específica, denominada Secção AIMA Acumulação, para assegurar o apoio à tramitação dos processos.

36 mil processos decididos, mas a entrada de novas ações continua

Os primeiros resultados permitiram reduzir a pendência, mas não eliminar o problema. A 18 de setembro, estavam ainda por resolver cerca de 89 mil processos, menos 36 mil do que os 125 mil que existiam quando a equipa iniciou funções, em abril. A redução correspondia a 28,8% do volume inicial.

Os números mostram também a dimensão do trabalho desenvolvido pelos magistrados. Segundo dados divulgados pelo CSTAF, os 21 juízes que nessa altura integravam efetivamente a equipa tinham decidido, em conjunto, cerca de 36 mil processos, numa média de 1.714 por magistrado.

A redução da pendência não significa, contudo, que o fluxo de novos processos tenha parado. Entre 1 e 18 de setembro, o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa recebeu mais 3.683 ações relacionadas com a AIMA, o equivalente a uma média de 204 processos por dia. Estes novos casos foram distribuídos por seis juízes e não integraram o trabalho da equipa extraordinária.

Foi precisamente a necessidade de continuar a dar resposta ao volume acumulado que levou o CSTAF a aprovar, a 22 de setembro, o prolongamento da operação até 30 de janeiro de 2027. O novo procedimento para dez lugares surge, assim, no âmbito deste esforço de reforço da capacidade de decisão.

Como se chegou à avalanche de processos contra a AIMA?

A concentração de processos nos tribunais administrativos resulta dos atrasos acumulados na resposta administrativa aos pedidos de cidadãos estrangeiros. Durante vários anos, milhares de pessoas recorreram à justiça para obrigar a Administração a praticar atos que consideravam estar em falta, nomeadamente agendamentos, apreciação de pedidos de autorização de residência e emissão de títulos.

Uma parte significativa destas ações assumiu a forma de intimações para proteção de direitos, liberdades e garantias, um mecanismo judicial urgente que permite exigir uma decisão ou atuação da Administração quando esteja em causa a proteção, em tempo útil, de direitos fundamentais.

A dimensão do fenómeno tornou-se particularmente evidente em 2024: o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa recebeu 653 processos desta natureza em 2021, 2.149 em 2022 e 3.121 em 2023. Em 2024, o número disparou para mais de 55 mil.

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em outubro de 2023, e a criação da AIMA, que herdou as competências administrativas na área da imigração, ocorreram num contexto de enorme acumulação de pedidos e dificuldades de resposta. A situação levou muitos cidadãos estrangeiros a recorrer aos tribunais como forma de obter uma resposta que não chegava pelos canais administrativos.

O problema levou também o legislador a intervir. A Lei n.º 61/2025, de 22 de outubro, alterou o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros e introduziu critérios mais exigentes para o recurso às intimações urgentes contra a AIMA. Passou a ser necessário demonstrar que a atuação ou omissão da agência compromete, de forma grave e direta, o exercício atempado de direitos, liberdades e garantias pessoais, cuja proteção não possa ser assegurada através de outros meios judiciais.

Apesar das alterações legislativas e da redução das entradas, o volume de processos acumulados continua a representar um desafio para a jurisdição administrativa e fiscal. O reforço agora anunciado pelo CSTAF procura precisamente acelerar a recuperação dessa pendência, numa operação que deverá prosseguir até ao final de janeiro de 2027.