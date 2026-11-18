⚡ ECO Fast O Tribunal de Contas identificou falhas significativas na execução do Plano de Emergência e Transformação na Saúde, destacando atrasos e falta de recursos adequados.

O plano, que previa 442,3 milhões de euros, recebeu apenas 200 milhões no orçamento, com apenas 27% do montante estimado executado até maio de 2025.

As recomendações do Tribunal visam garantir maior rigor e transparência em futuros planos de reforma, evitando que problemas identificados não sejam resolvidos.

O Tribunal de Contas (TdC) identifica falhas na preparação e execução do Plano de Emergência e Transformação na Saúde (PETS), implementado pela ministra Ana Paula Martins em maio de 2024, – considerando que não houve garantias de que o dinheiro e os recursos humanos necessários tenham chegado a tempo ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). A auditoria do TdC aponta atrasos na organização e acompanhamento das medidas, uma redução de 174 para 55 indicadores de avaliação e o incumprimento da publicação mensal de relatórios. Conclui ainda que várias recomendações para corrigir problemas identificados durante a execução não tiveram consequências práticas.

Um dos principais problemas identificados diz respeito ao dinheiro destinado à execução das medidas. O plano tinha necessidades financeiras estimadas em 442,3 milhões de euros e, segundo informação do Ministério das Finanças, contava com uma verba de 200 milhões de euros prevista no Orçamento do Estado para 2025. No entanto, o Tribunal considera que não ficou demonstrado que o dinheiro tenha sido disponibilizado a tempo nem que a sua utilização tenha sido devidamente acompanhada.

“Apesar de necessidades estimadas de 442,3 milhões de euros para 2024-2025, não ficou demonstrada a afetação atempada dos recursos nem um controlo financeiro consistente, sendo conhecidos apenas dados de execução até maio de 2025, no montante de 117,4 milhões de euros”, diz o relatório.

Os dados entregues pelo Ministério da Saúde mostram que até maio de 2025 tinham sido gastos apenas 117,4 milhões de euros, cerca de 27% do montante inicialmente estimado. O Tribunal pediu informação mais recente, mas o Ministério não disponibilizou dados atualizados, pelo que não foi possível apurar quanto foi efetivamente executado até ao final do plano.

Assim, o organismo liderado por Filipa Urbano Calvão deixa sete recomendações à ministra da Saúde, defendendo que os futuros planos e programas de reforma do setor “sejam preparados com maior rigor e transparência”. Entre as exigências está a necessidade de identificar antecipadamente os problemas a resolver, calcular os custos e os recursos humanos necessários e justificar a escolha das medidas e dos respetivos prazos. O Tribunal quer ainda que as responsabilidades de cada entidade estejam claramente definidas antes do início da execução, com objetivos e indicadores que permitam avaliar os resultados.

Quanto ao Plano de Emergência e Transformação na Saúde (PETS), recomenda que sejam publicados os relatórios de acompanhamento com a periodicidade prevista, identificando o estado de execução de cada medida, os resultados alcançados e os obstáculos encontrados. Defende também que os atrasos e desvios detetados tenham consequências práticas, com decisões formais para rever medidas, prazos ou condições de execução. O objetivo é evitar que a monitorização se limite a identificar problemas sem que sejam tomadas medidas para os resolver.

O PETS foi lançado pelo Governo como um conjunto de medidas para responder aos problemas mais urgentes do SNS e promover mudanças no seu funcionamento. O plano abrangia 54 medidas, divididas entre intervenções urgentes, prioritárias e estruturantes, com o objetivo de melhorar a resposta dos serviços de saúde, nomeadamente no acesso aos cuidados e na organização dos hospitais.

A auditoria chama também a atenção para um reforço de 22,9 milhões de euros autorizado apenas a 5 de novembro de 2025, já numa fase avançada da implementação. A verba destinava-se a duas das áreas de intervenção do Plano, mas ficou muito aquém das necessidades inicialmente calculadas. Numa delas, o financiamento cobriu cerca de 18% do valor previsto; na outra, apenas 0,4%. Para o Tribunal, a chegada tardia deste dinheiro poderá ter dificultado o cumprimento dos objetivos.

Também não foi possível confirmar que os serviços de saúde dispunham dos profissionais necessários para executar as medidas. Segundo a auditoria, “não existia um levantamento suficientemente estruturado das necessidades de recursos humanos, nem um acompanhamento que permitisse perceber se os trabalhadores estavam a ser distribuídos de acordo com as exigências de cada intervenção”.

O TdC aponta ainda problemas na forma como o Plano foi organizado. Apesar de terem sido criados grupos de trabalho e designado um responsável pela coordenação da execução, as funções e responsabilidades de cada interveniente não ficaram claramente definidas desde o início.

O coordenador do PETS só foi nomeado dois meses depois da aprovação do Plano, quando várias das medidas mais urgentes já deveriam estar em execução. Os mecanismos formais de coordenação e acompanhamento só foram definidos três meses após a aprovação, já perto do fim do prazo previsto para as intervenções urgentes.

Plano começou com 174 indicadores, mas acabou com 55

Uma das críticas mais relevantes da auditoria diz respeito à forma como o Governo se propôs avaliar os resultados do PETS. A versão inicial do Plano previa 174 indicadores para medir o cumprimento das medidas, mas esse número acabou reduzido para 55. Ou seja, apenas cerca de um terço dos indicadores inicialmente escolhidos foi mantido, sendo a maioria dos indicadores finais diferente dos previstos na versão original.

Para o Tribunal, esta alteração mostra que o modelo inicial era demasiado ambicioso e não estava suficientemente preparado. A revisão foi feita já durante a execução do Plano, o que dificultou a comparação dos resultados e o acompanhamento do trabalho desenvolvido.

O Tribunal reconhece que a preparação do PETS teve aspetos positivos, como “a criação de uma equipa multidisciplinar, com profissionais com experiência clínica e de gestão, e a consulta de várias entidades do setor da saúde”. Mas considera que nem todas as necessidades foram devidamente fundamentadas e que não ficou claro como foram escolhidas as medidas prioritárias ou definidos os prazos para as executar.