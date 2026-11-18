Destacam o conteúdo do despacho de 17 de novembro de 2026, pelo qual o Tribunal de Instrução de Teruel se recusa a conhecer do processo, remetendo-o para o Tribunal Central de Instância, e indicam que o mesmo alerta para «a alegada arbitrariedade» e para supostas anomalias noutros clusters e projetos, mas não identifica qualquer irregularidade no processo administrativo do Cluster Eólico do Maestrazgo, nem qualquer deficiência de natureza ambiental. Esta decisão foi proferida apenas três semanas depois de o Supremo Tribunal ter confirmado a legalidade e a validade da Declaração de Impacto Ambiental do Cluster Eólico do Maestrazgo e das autorizações administrativas do parque eólico El Cid I.

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Os presidentes de câmara da Associação Viento Alto, que representam os municípios onde está previsto o projeto eólico do Cluster Maestrazgo, salientam que, na referida resolução, o órgão de instrução alerta «para a alegada arbitrariedade» das declarações de impacto ambiental dos clusters «Albarracín ou L’Eliana» e «Begués», bem como de supostas anomalias «no processo e na obtenção das DIA favoráveis» dos parques fotovoltaicos Masía I e Masía II, todos eles completamente alheios ao nosso projeto.

Salientam que, pelo contrário, a resolução não identifica qualquer irregularidade no processo administrativo do Cluster Eólico do Maestrazgo, nem qualquer deficiência de natureza ambiental. «Como já alertámos em diversas ocasiões, o facto de as centrais fotovoltaicas alvo de investigação, e alheias ao projeto eólico, se situarem na mesma zona geográfica e de se estar a utilizar de forma errada e genérica o termo «Clúster Maestrazgo» para se referir a ambos os projetos, apesar de serem completamente distintos e terem proprietários diferentes, está a causar uma confusão generalizada e um grave dano à reputação do nosso projeto eólico», afirmaram.

A referida sentença do Supremo Tribunal junta-se a outras decisões anteriores do Supremo Tribunal e do Tribunal Superior de Justiça de Madrid, que já tinham rejeitado, em diversas ocasiões, os pedidos para suspender cautelosamente o projeto. Por isso, solicitam ao Miteco que aja «sem mais demora e permita o início das obras do cluster eólico, tal como temos vindo a defender há mais de 9 anos em 100% dos municípios de Teruel onde este será instalado».

«As nossas sessões plenárias municipais já aprovaram mais de 100 medidas de grande impacto socioeconómico, que estão prontas para serem executadas de imediato assim que as obras tiverem início. Entre elas contam-se ajudas à habitação, reduções do IBI, lares de idosos e creches, apoio a famílias, jovens e idosos, melhorias nas infraestruturas e serviços municipais, e medidas de apoio ao comércio local, à pecuária e ao empreendedorismo. Não se trata de promessas nem de projetos no papel: são acordos já adotados pelas nossas sessões plenárias que aguardam apenas o início da construção para se tornarem realidade», concluíram.