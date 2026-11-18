A Comissão Europeia vai disponibilizar até 45 mil milhões de euros em apoio financeiro adicional à Ucrânia em 2027, contribuindo para suprir as necessidades de financiamento do país estimadas em 70 mil milhões. Deste montante, 25 mil milhões são para o apoio à compra de material militar. Proposta vai seguir para o Parlamento e Conselho Europeu.

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“A Europa continuará a assegurar o máximo apoio à Ucrânia e a exercer a máxima pressão sobre a Rússia. Temos prestado um apoio vital à Ucrânia ao longo desta guerra e continuaremos a ajudá-la a proteger a sua população e as suas infraestruturas dos ataques russos. Continuaremos também a contribuir para manter escolas e hospitais em funcionamento, enquanto a Rússia lança drones e mísseis contra as cidades ucranianas”, diz Ursula von der Leyen.

“As necessidades da Ucrânia para 2026 estão asseguradas. Hoje, propomos mais 45 mil milhões de euros para cobrir dois terços das suas necessidades em 2027. Juntamente com os nossos parceiros internacionais, reforçaremos a Ucrânia. Pelo tempo que for necessário para alcançar uma paz justa e duradoura”, sintetiza a presidente da Comissão Europeia citada e comunicado.

Bruxelas propõe a criação de um Instrumento de Apoio Coordenado à Ucrânia, que prevê um novo empréstimo de até 45 mil milhões de euros, financiado através da emissão de dívida, tendo sido proposto uma alteração do atual Regulamento relativo ao Quadro Financeiro Plurianual, permitindo que o orçamento da UE garanta o novo empréstimo.

A Comissão Europeia propôs ainda incentivos à prestação de apoio financeiro adicional à Ucrânia por parte de parceiros internacionais, através da alteração do atual Mecanismo de Cooperação para o Empréstimo à Ucrânia e do Mecanismo de Cooperação para o Empréstimo à Ucrânia. Através deste mecanismo poderão ser concedidos até cinco mil milhões de euros em empréstimos adicionais da UE com o apoio financeiro de países terceiros com notação de crédito AAA/Aaa.

Como será distribuído o montante

O empréstimo de 45 mil milhões só será reembolsado quando a Ucrânia receber indemnizações de guerra da Rússia. Desde montante, até 25 mil milhões de euros são destinados à assistência militar e até 20 mil milhões para apoio orçamental geral.

“A Europa está ao lado da Ucrânia e a Ucrânia prevalecerá. Os 25 mil milhões de euros adicionais para a defesa hoje anunciados acrescem aos 60 mil milhões de euros destinados à defesa ao abrigo do Empréstimo de Apoio à Ucrânia”, refere Andrius Kubilius.

“Estes fundos são fundamentais para permitir à Ucrânia manter o seu esforço de defesa ao longo de 2027, nomeadamente através de capacidades de defesa aérea, sistemas de drones e antidrones, mísseis e munições”, pormenoriza o comissário europeu para a Defesa e o Espaço. “Iremos também acelerar o desenvolvimento de capacidades conjuntas com a Ucrânia, o que é essencial para a prontidão da defesa e a segurança da Europa”, diz citado em comunicado.

“O apoio orçamental estará condicionado à implementação de reformas por parte da Ucrânia, nomeadamente nos domínios do Estado de direito e do combate à corrupção, relevantes para o cumprimento dos objetivos intermédios do capítulo relativo aos fundamentos”, detalha a Comissão Europeia.

O apoio da UE à Ucrânia será financiado através da emissão de dívida da União nos mercados de capitais. “O novo empréstimo terá como garantia a margem de manobra do orçamento da UE (headroom). Esta margem garante os programas de assistência financeira à Ucrânia adotados pela União desde 2023 e constitui uma base sólida e eficiente em termos de custos para assegurar o empréstimo”, refere a Comissão.

As propostas legislativas serão agora submetidas ao Parlamento e ao Conselho Europeu para aprovação

Desde o início da invasão russa, a UE e os Estados-membros disponibilizaram quase 238 mil milhões de euros em apoio à Ucrânia. No próximo ano, a Comissão irá desembolsar os restantes 45 mil milhões disponíveis ao abrigo do empréstimo de apoio à Ucrânia, destinados à defesa e ao apoio orçamental, mediante a conclusão das reformas acordadas e o cumprimento das condições políticas estabelecidas.

A este montante acresce o novo pacote de apoio, de até 45 mil milhões de euros, que permitirá cobrir dois terços das necessidades adicionais de financiamento da Ucrânia no próximo ano. “O terço restante terá de ser assegurado através de um apoio continuado e coordenado dos parceiros internacionais, incluindo o cumprimento atempado dos compromissos assumidos pelo G7 e por outros parceiros.”