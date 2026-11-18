O principal desafio dos próximos anos para as empresas será extrair valor real da tecnologia para o negócio e impulsionar uma reinvenção do talento, integrando a Geração Tech.

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Uma geração nativa digital que precisa de gerir a velocidade que a tecnologia impõe ao mercado e o tempo necessário para o desenvolvimento do negócio, de acordo com o relatório «O futuro do trabalho. Como a tecnologia está a redesenhar as organizações, os perfis e o talento», elaborado pela Universidade Alfonso X el Sabio (UAX) em colaboração com a MIT Technology Review em espanhol.

Com base na visão de dirigentes de grandes entidades, como José María Clavería, diretor financeiro da UFD, a distribuidora de eletricidade da Naturgy; Ana Ortín, diretora de RH da Mahou San Miguel; Rodrigo Fuentes, diretor de recursos humanos da AXA; Juan José Cestero, diretor de recursos humanos da ILUNION Hotels; e Luis Couceiro, diretor de universidades do Grupo UAX, o estudo confirma que a tecnologia está na base dos desafios empresariais e do mercado de trabalho, desde as profissões até aos planos de formação e aos desafios para coesionar equipas inclusivas, onde perfis seniores e jovens unam os seus pontos fortes.

A apresentação do relatório teve lugar esta quarta-feira no campus da universidade em Chamberí, Madrid. María del Castillo, diretora de Business & Tech do Grupo UAX, salientou que «a integração das tecnologias nas organizações está a obrigar a repensar os processos, a alterar a forma de tomar decisões e, em última análise, a criar uma nova forma de trabalhar em que o conhecimento e o critério profissional são fundamentais. Com este relatório, ouvimos as necessidades do mercado para conceber uma formação atualizada e de qualidade para os nossos estudantes, que os ligue à atividade das empresas e facilite a sua integração com as competências exigidas pelo ecossistema empresarial».

O encontro contou com a participação de dirigentes de grandes organizações, como Francisco Fernández, diretor de RH do Atlético de Madrid, que interveio analisando as tendências do mercado e afirmou que «a IA acelera uma transformação que já estava em curso e obriga-nos a repensar o que significa acrescentar valor. «Acho que estamos demasiado preocupados em saber quais as profissões que vão desaparecer e talvez devêssemos preocupar-nos mais em compreender como vão mudar as profissões que já conhecemos.»

O DESAFIO DOS NEGÓCIOS

A digitalização trouxe às empresas uma infinidade de tecnologias que podem ser aliadas na gestão empresarial ou meras experiências. Para que a tecnologia funcione como alavanca de crescimento, todos os especialistas concordam que é necessário ter clareza sobre qual o problema a resolver e onde faz mais sentido aplicá-la. «Mais do que falar de uma sobrevalorização da tecnologia, ou de uma tecnologia específica, o que está a ser sobrevalorizado é o impacto imediato sem uma transformação real», afirmou Clavería, diretor financeiro da UFD, a distribuidora de eletricidade da Naturgy.

Por seu lado, Rodrigo Fuentes, diretor de recursos humanos da AXA, salienta a própria reconfiguração dos processos que decorre da incorporação de tecnologias: «O objetivo final é aproveitar esta tecnologia para repensar os processos na sua totalidade» e adverte: «Aplicá-la apenas numa parte do processo cria um funil: o cliente percebe uma melhoria numa pequena parte, mas a sua experiência geral não melhora».

Esta revolução tecnológica reduziu os prazos de adoção e, como salienta Ana Ortín, CDAIO da Mahou San Miguel, «Não se pode ser muito seguidor. Se não se estiver entre os primeiros, a velocidade já não deixa tempo para observar, compreender e esperar que se estabilize antes de a adotar», e salienta que, no novo mercado, a chave estará em «experimentar e falhar».

Os especialistas indicam também que o fosso na adoção é exponencial e verifica-se entre setores, gerações e países, o que multiplica o desafio. Uma velocidade que também tem impacto no papel das novas gerações e na sua entrada no mercado de trabalho.

O DESAFIO DO TALENTO

O relatório salienta que a onda tecnológica impulsionou uma evolução dos postos de trabalho atuais no sentido de funções de maior valor, que combinam conhecimentos específicos do respetivo setor com competências digitais, capacidades para interpretar dados e utilizar novas ferramentas para melhorar a tomada de decisões. Além disso, identifica a gestão da frustração e a capacidade de aprender com os erros como competências especialmente relevantes para a Geração Tech, habituada a um ambiente tecnológico caracterizado pela imediatismo, o que se traduz numa baixa permanência no primeiro emprego (1,1 anos, contra os 1,8 dos millennials ou os 2,8 da Geração X).

Por outro lado, na ILUNION Hotels, Juan José Cestero, o seu diretor de recursos humanos, destacou a dimensão cultural da gestão de talentos e salientou que o processo de adoção tecnológica também implica uma mudança cultural que requer tempo para se estabelecer com sucesso nas empresas. «O primeiro ano certamente não vai correr exatamente como se deseja; no ano seguinte irá melhor e, no outro, já estará mais bem enraizado», afirmou.

Estas realidades exigem uma estratégia combinada de gestão de talentos que permita acompanhar os trabalhadores durante os processos de transformação tecnológica, através de estratégias de formação contínua, de melhoria de competências e de requalificação, para evitar que as diferenças nos ritmos de adoção se transformem em novas lacunas de competências. De facto, o Fórum Económico Mundial salienta que 85% das organizações já dão prioridade à requalificação profissional do seu pessoal.

Luis Couceiro, diretor de universidades do Grupo UAX, defendeu o papel da universidade como centro de formação dos profissionais do futuro e «garante absoluto da utilização ética da IA» nas empresas. Um desafio que a Universidade Alfonso X, o Sábio, enfrenta com a criação de um Comité de IA, que zela pelo uso ético desta tecnologia no seio do grupo, com a colaboração de organizações através de mais de 10 000 acordos, e com o desenvolvimento de práticas formativas alinhadas com a nova realidade. Nesta linha, mais de 700 estudantes da UAX já participaram em projetos para aprender a desenvolver as suas próprias aplicações e agentes. «Com a realização deste estudo e com o contacto direto com o mundo empresarial, na UAX antecipamo-nos ao futuro, propondo programas oficiais e cursos próprios que podemos ir evoluindo à medida que as necessidades das empresas se transformam. Contribuímos assim para que os nossos alunos estejam 100% preparados com as competências exigidas pelo mercado profissional», afirmou Couceiro.

NOVAS PROFISSÕES E COMPETÊNCIAS

Entre os perfis mais procurados, destacam-se os especialistas em arquitetura de dados, desenvolvimento e engenharia de inteligência artificial, bem como os gestores de IA, devido à sua capacidade de gerir, supervisionar e formar outros colaboradores na utilização destas tecnologias; atualmente, adverte, são difíceis de encontrar. Além disso, alerta que áreas como o marketing, os recursos humanos, o direito ou a gestão empresarial estão a incorporar ferramentas digitais e inteligência artificial nos seus processos habituais, o que está a fazer evoluir as funções tradicionais para perfis com competências tecnológicas e visão analítica.

No que diz respeito às competências que as empresas mais valorizam nos seus profissionais, o relatório sustenta que as pessoas assumem um papel mais relevante na definição de objetivos, na supervisão de resultados e na tomada de decisões, uma vez que as ferramentas de IA estão a assumir uma parte cada vez maior das tarefas de execução. Neste sentido, o relatório destaca o surgimento de um novo perfil híbrido dedicado à literacia em inteligência artificial (AI literacy), entendida como a capacidade de compreender, utilizar, avaliar e supervisionar os sistemas de IA de forma crítica e responsável, de possuir critério suficiente para identificar as suas limitações e preconceitos, interpretar as suas respostas e aproveitá-las adequadamente.