A IA poderá representar uma ameaça à sobrevivência da humanidade? E estarão os seres humanos preparados para controlar uma tecnologia que evolui a uma velocidade superior à capacidade de resposta das instituições? É a partir destas perguntas que a VFA – Sociedade de Advogados vai celebrar os seus dez anos de atividade, numa iniciativa que pretende colocar o debate sobre a inteligência artificial para lá das habituais discussões sobre produtividade, automatização e transformação das profissões.

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A sociedade de advogados, que assinalou formalmente o décimo aniversário a 2 de novembro, vai comemorar a data no próximo dia 25, com uma conferência intitulada “Conferência do Apocalipse”, no Salão Nobre da Academia das Ciências de Lisboa. O encontro reunirá três especialistas de áreas distintas – direito, economia e tecnologia – para discutir a possibilidade de a inteligência artificial escapar ao controlo humano, a dimensão dos riscos envolvidos e os mecanismos que podem ser utilizados para os gerir.

O painel contará com Teresa Violante, professora convidada da NOVA School of Law e especialista em direito constitucional e direitos humanos; Pedro Brinca, professor associado da Nova School of Business and Economics (Nova SBE); e Rodrigo Maia, Global Head of Research & Innovation da Capgemini Engineering. A moderação ficará a cargo de Luís Castro.

A escolha do nome da conferência não é inocente. A VFA assume uma abordagem provocatória, partindo da hipótese de que o desenvolvimento da IA poderá ter consequências tão profundas que estarão em causa não apenas a organização das sociedades, mas a própria continuidade da humanidade.

O risco de a tecnologia ultrapassar o controlo humano

A discussão sobre os riscos existenciais da inteligência artificial tem vindo a ganhar espaço na comunidade científica e nas instituições internacionais. Uma das principais preocupações prende-se com o desenvolvimento de sistemas cada vez mais autónomos, capazes de executar tarefas complexas, utilizar ferramentas digitais, programar e tomar decisões com reduzida intervenção humana.

O receio é que, num cenário futuro, a capacidade de supervisão e intervenção dos seres humanos deixe de acompanhar a evolução destes sistemas. Esta hipótese é habitualmente associada à chamada «perda de controlo» da inteligência artificial.

O tema foi analisado no primeiro Relatório Internacional sobre Segurança da Inteligência Artificial, publicado em janeiro de 2025, sob a coordenação do investigador Yoshua Bengio, um dos nomes de referência na investigação em inteligência artificial. O documento reuniu o contributo de mais de uma centena de especialistas e contou com o apoio de 30 países e organizações internacionais, incluindo a União Europeia, as Nações Unidas e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

O relatório distingue os riscos que já estão a produzir consequências – como a desinformação, a discriminação, as fraudes e a utilização maliciosa de ferramentas de inteligência artificial – de cenários futuros mais extremos, nos quais sistemas altamente avançados poderiam operar fora dos mecanismos de controlo humano.

Os especialistas não são consensuais quanto à probabilidade de esses cenários acontecerem. O documento sublinha que os sistemas atuais de inteligência artificial de uso geral ainda não têm as capacidades necessárias para provocar cenários de perda de controlo com consequências como a marginalização ou a extinção da humanidade. Mas reconhece que a evolução das capacidades de autonomia, programação e utilização de sistemas informáticos justifica investigação e medidas preventivas.

A divergência entre investigadores está sobretudo na avaliação da probabilidade e do horizonte temporal destes riscos: enquanto alguns consideram os cenários de perda de controlo pouco plausíveis, outros entendem que a gravidade das consequências potenciais justifica uma atenção particular.

É neste contexto que a VFA pretende promover uma discussão interdisciplinar. A ideia é perceber como podem o direito, a economia e a tecnologia contribuir para antecipar riscos e evitar que o desenvolvimento científico fique dissociado dos mecanismos de responsabilidade e supervisão.

Dez anos de atividade na advocacia

Fundada a 2 de novembro de 2016, a VFA assinala agora uma década de atividade no mercado português da advocacia. A sociedade apresenta-se com uma oferta de serviços dirigida tanto a empresas como a clientes particulares, procurando cobrir diferentes momentos da atividade empresarial e da vida pessoal.

Na vertente empresarial, a sua atividade inclui áreas como reestruturação e insolvência, fusões e aquisições, direito bancário e financeiro, direito comercial, fiscal, imobiliário, laboral, administrativo e urbanismo, contencioso e arbitragem e direito criminal e contraordenacional.

Na área dos clientes particulares, trabalha também em matérias de família e sucessões, imigração, insolvência pessoal, direito da saúde e questões laborais. A sociedade tem escritório na Rua da Misericórdia, em Lisboa, e apresenta como princípio de comunicação a ideia de «mais Direito, menos latim», procurando uma abordagem jurídica próxima e menos dependente de linguagem técnica.

A equipa inclui, entre outros, Paulo Valério, nas áreas de reestruturação e insolvência e direito criminal e contraordenacional; Bárbara Figueiredo, em família e sucessões e contencioso e arbitragem; Bruno Martelo, em direito administrativo e urbanismo; e Bruno Magalhães, em direito comercial, fusões e aquisições, imobiliário e fiscal.