A seguradora Victoria Seguros aderiu ao BCSD Portugal, organização empresarial dedicada ao desenvolvimento sustentável, com o objetivo de reforçar a integração de critérios ambientais, sociais e de governação (ESG) na sua atividade. A adesão, que aconteceu em outubro, deverá apoiar a empresa na definição de metas nesta área, na formação dos colaboradores e no acompanhamento das exigências legais.

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Criado em 2001, o BCSD Portugal reúne mais de 200 empresas e entidades, cujo volume de negócios representa cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. A organização integra a rede internacional World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), desenvolve projetos com os seus associados e participa na discussão de políticas públicas relacionadas com a sustentabilidade. A adesão ao BCSD Portugal deverá também permitir à seguradora definir objetivos ESG concretos e mensuráveis.

O presidente da Comissão Executiva da Victoria Seguros, Francisco Campilho, considera que a sustentabilidade deve estar presente nas decisões quotidianas da empresa, nomeadamente na antecipação e gestão de riscos. Já Filipa Pantaleão, secretária-geral da associação, destaca a importância da integração dos critérios de sustentabilidade na gestão de risco do setor segurador.

A seguradora já desenvolve algumas iniciativas nesta área. O edifício CCB 46, em Lisboa, onde instalou a sua nova sede, obteve a certificação LEED Commercial Interiors e está em processo de obtenção das certificações LEED Core & Shell e WELL. A empresa criou também os Champions ESG, um grupo de trabalho com representantes de diferentes departamentos, e tem vindo a digitalizar processos para reduzir o consumo de recursos e melhorar a eficiência operacional.