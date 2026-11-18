A Norfin prevê a instalação de uma vinha de 30 hectares junto ao centro equestre de Vilamoura. A primeira fase do projeto Vilamoura Vineyards deverá começar no final de 2026, com a plantação de 15 hectares.

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A instalação dos restantes 15 hectares deverá decorrer nos três anos seguintes, de acordo com as cotas de plantação aprovadas pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV). A iniciativa é promovida pela Norfin, responsável pela gestão do investimento de Vilamoura.

Em 2025, a Norfin estabeleceu uma parceria com um produtor algarvio para criar a Challenge Escape Wine. A empresa ficará encarregada da implementação e do aconselhamento do projeto e da exploração da componente de enoturismo.

A aptidão dos terrenos foi avaliada num estudo agroeconómico da Universidade do Algarve. A área está inserida na Reserva Agrícola Nacional e na Reserva Ecológica Nacional. Segundo a Norfin, o estudo concluiu que reúne condições adequadas à instalação da vinha.

A empresa prevê utilizar água residual tratada na rega e afirma que será a primeira exploração vitivinícola do Algarve a recorrer a esta solução. O projeto inclui ainda uma oferta de enoturismo, mas não foram divulgados o investimento, as estimativas de produção ou a data da primeira colheita.