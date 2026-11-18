A tendência de criar canais de WhatsApp parece estar a chegar à política portuguesa, com o líder o PS a protagonizar agora esta aposta. Fugir dos algoritmos é um dos objetivos.

⚡ ECO Fast José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, está a reforçar a presença do partido no WhatsApp, visando uma comunicação direta e participativa com os cidadãos.

O canal, que já existia há um ano, foi revitalizado para promover uma comunidade inclusiva, permitindo que qualquer pessoa, independentemente da sua filiação política, possa interagir.

A eficácia desta estratégia dependerá da capacidade do PS em criar narrativas envolventes e manter uma comunicação constante, evitando a mera imitação de modelos de sucesso de outros contextos.

José Luís Carneiro quer chegar aos cidadãos sem depender dos algoritmos das redes sociais. O secretário-geral do PS está a reforçar a presença no WhatsApp, através de um canal que pretende transformar num espaço de comunicação direta e regular, mas também de participação. A ambição do líder socialista, explica fonte do partido ligada à comunicação, é criar uma comunidade e não apenas uma audiência.

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O canal, dado a conhecer por José Luís Carneiro este domingo, não é propriamente uma novidade. A conta existe há cerca de um ano, mas tinha pouca atividade. O PS decidiu agora fazer um upgrade, num processo que o assessor enquadra no impulso dos Estados Gerais e do movimento “Contamos Todos”, lançado este fim de semana. A iniciativa, garante, foi pensada antes de o Whatsapp ganhar dimensão nas eleições que deram a vitória a Lula da Silva, no Brasil.

A intenção é que qualquer pessoa possa acompanhar o canal, independentemente de ser ou não apoiante do PS. “Queremos que seja um espaço aberto a todos os cidadãos”, garante a mesma fonte, apontando como objetivos personalizar a comunicação política e combater o afastamento entre os cidadãos e a política. Mais do que divulgar mensagens, a ideia é “ouvir quem acompanha o canal”, nomeadamente através de sondagens, e envolver cidadãos independentes ou que se revejam no projeto socialista.

Os conteúdos terão um registo mais pessoal, incluindo pensamentos e posições de José Luís Carneiro, que também deverá publicar diretamente, com o apoio da equipa de comunicação. A expectativa é de uma interação diária. O canal será uma ferramenta permanente, para lá dos períodos eleitorais, e não tem uma meta definida de seguidores. “Quantidade não é, por si só, sinónimo de qualidade nem se traduz diretamente em vitórias políticas”, recorda a mesma fonte.

A gestão do canal será assegurada internamente, sem recurso a uma agência de comunicação, tal como a comunicação do partido. A equipa, detalha, é composta por quatro pessoas, com funções de vídeo, fotografia, gestão de redes sociais e coordenação.

Do Brasil para Portugal?

A aposta no WhatsApp como ferramenta de mobilização política ganhou especial visibilidade nas eleições presidenciais brasileiras de 2026. O caso mais expressivo foi o do “Exército do Lula”, canal administrado pelo deputado André Janones para mobilizar apoiantes de Luiz Inácio Lula da Silva na segunda volta contra Flávio Bolsonaro.

Criado em abril, o canal escalou depois da primeira volta. Em poucas semanas, terá passado de algumas dezenas de milhares de seguidores para cerca de 10,8 milhões. A estratégia não se limitava à divulgação de mensagens de campanha: Janones lançava “missões” aos participantes, incentivando-os a partilhar vídeos, promover hashtags, fazer circular conteúdos noutras redes sociais e convidar mais pessoas a aderir. O objetivo era transformar os seguidores em agentes de amplificação da mensagem política.

Em Portugal, André Ventura também entrou nesta lógica. O líder do Chega criou, a 17 de outubro, o canal “Núcleo de Combate do Presidente contra o Sistema”. Entre os conteúdos divulgados estavam mensagens e notícias relacionadas com o partido, acompanhadas de apelos para que os participantes partilhassem o canal e as publicações com os seus contactos.

Copiar modelos não garante resultados

Para João Tocha, especialista em comunicação, a adoção destas ferramentas pelos políticos é, em parte, uma tendência de imitação de estratégias que tiveram sucesso noutros contextos. “Os políticos e as suas equipas tendem a copiar soluções de campanhas vencedoras“, observa, lembrando, contudo, que o contexto brasileiro não é comparável ao português. “O que resulta num país pode não ter o mesmo efeito noutro”, reforça.

Ainda assim, “não se perde nada” em criar mais uma oportunidade de relacionamento entre políticos e públicos. A questão, sublinha, é perceber para que serve o canal e como será alimentado.

No caso brasileiro, o WhatsApp foi usado para mobilizar apoiantes numa fase decisiva da campanha. Em Portugal, a primeira etapa será construir uma comunidade e conquistar uma audiência, mas tal não se consegue apenas abrindo um canal, assegura o CEO da F5C.

O sucesso depende da capacidade de criar narrativas mobilizadoras, alimentar o espaço de forma constante e despertar o interesse dos participantes. “Não vem daí mal ao mundo”, considera João Tocha, mas a ferramenta só terá utilidade se houver uma estratégia e conteúdos que levem as pessoas a acompanhar e a participar.

O especialista vê também espaço para uma utilização complementar das plataformas. O TikTok tem uma linguagem mais imediata e visual, o WhatsApp permite desenvolver mensagens mais estruturadas e estabelecer uma relação mais próxima com comunidades organizadas em torno de interesses comuns. A segmentação pode ser uma vantagem, desde que exista um motivo para as pessoas se juntarem e permanecerem, aponta.

A diferença não estará assim na criação de mais um canal, mas na capacidade de o transformar num espaço de relação e mobilização. Entre chegar diretamente aos cidadãos, como pretende o PS, e convertê-los em amplificadores de mensagens, como aconteceu no Brasil, há vários modelos possíveis. “Só vendo os próximos capítulos é que vamos perceber”, resume ao +M.