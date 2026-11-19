“A Rússia é a nossa principal ameaça na Europa e também é uma ameaça no Espaço. Há muitas situações e muitos casos que o demonstram“, atirou o major-general Michael Traut, comandante do Comando Espacial da Alemanha, durante o painel “Uma Arena Geopolítica Estratégica”, integrado no fórum Inside Space, coorganizado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e pelo CTI Aeroespacial, que até quinta-feira em Lisboa.

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Para o responsável alemão, a ameaça já não é uma possibilidade distante. “Todos sabem que a guerra ucraniana começou no Espaço, com um ataque cibernético, horas antes de os militares russos cruzarem a fronteira ucraniana, perturbando as comunicações militares da Ucrânia”, afirmou, numa referência ao ataque informático contra a rede de comunicações por satélite KA-SAT, operada pela norte-americana Viasat, a 24 de fevereiro de 2022, cerca de uma hora antes do início da invasão russa em larga escala.

Mas a ameaça não se limita aos ataques informáticos. “A Rússia tem feito interferências de sinal nos países bálticos e essa também é a nossa preocupação, porque a Alemanha fica muito perto deles. Tem interferido nos sinais de GPS há anos. Não deveríamos tentar navegar com o Google Maps na Polónia Ocidental, porque não funciona. Isto é um ataque em termos espaciais“, exemplificou.

As preocupações têm reflexo nos constantes alertas dos aliados europeus. O militar alemão elencou episódios de bloqueio (jamming) e falsificação (spoofing) dos sinais de navegação por satélite em regiões como o Báltico, o Mediterrâneo, o Mar Negro e o Ártico.

É precisamente porque os sistemas espaciais passaram a ter um impacto direto nas operações militares e na segurança quotidiana que França decidiu antecipar a sua estratégia de defesa neste domínio. “Em 2019, lançámos a estratégia de defesa espacial em França porque reconhecemos que algo estava a acontecer lá. É uma grande mudança: agora temos de defender o Espaço, porque temos interesses lá e temos de os proteger”, explicou o contra-almirante Sébastien Goinère, segundo-comandante do Comando Espacial de França.

“Não se trata apenas dos satélites. Trata-se de lançar, proteger e sustentar aquilo que está no Espaço“, advertiu. “Precisamos de serviços ao nível tático. Precisamos rapidamente” de capacidade para disponibilizar serviços militares, acrescentou, apontando o desafio de garantir respostas operacionais num ambiente em que o tempo de reação é cada vez menor.

A nova frente de ameaça está em órbita

A urgência de proteger as infraestruturas espaciais torna-se ainda mais evidente quando as ameaças passam a envolver aproximações físicas entre satélites. O comandante do Comando Espacial da Alemanha chamou a atenção para as operações de coorbitação. “Se quiser trabalhar fisicamente com um satélite em direção a outro, precisa de entrar numa órbita semelhante. Tem de lançar o seu satélite no mesmo plano orbital do outro e não consegue esconder isso”, explicou. “Quando está lá, os tempos de aviso diminuem para minutos ou segundos”.

O responsável alertou que estas operações podem permitir aproximar um satélite a poucos metros de outro equipamento, criando oportunidades de vigilância e interferência. “Vimos casos de satélites que se posicionam por baixo de outros e escutam as suas comunicações”, vincou.

No extremo da escala de ameaça, o major-general Michael Traut apontou para a possibilidade de uma “detonação nuclear no Espaço”. Como exemplo, recordou o teste norte-americano Starfish Prime, realizado em 1962, durante a Guerra Fria, no qual uma ogiva termonuclear de 1,4 megatoneladas foi detonada a cerca de 400 quilómetros de altitude. “Se isso tivesse acontecido hoje, estaríamos de volta à época pré-digital“, sublinhou.

Perante este cenário, os responsáveis militares defendem que nenhum país conseguirá proteger sozinho as suas infraestruturas espaciais. “Precisamos de capacidades próprias, mas também de uma rede. E essa rede são as alianças — a Europa e a NATO — que nos dão resiliência”, afirmou o responsável francês.

A necessidade de trabalhar em conjunto foi também sublinhada pelo tenente-general João Caldas, vice-chefe do Estado-Maior da Força Aérea, que alertou para a dificuldade de integrar capacidades espaciais entre países sem uma doutrina comum. “A interoperabilidade não é algo que se possa dar por garantido só porque se juntam dois militares numa sala. Se não tivermos doutrina, será muito difícil integrar o Espaço de forma eficaz num curto período de tempo”, afirmou.

O responsável português reconheceu que esta integração já começou, embora avance gradualmente, e que a “participação em exercícios conjuntos é um dos caminhos para acelerar” e preparar as Forças Armadas europeias para operar num domínio cada vez mais complexo.

Uma das formas de reforçar essa resiliência passa por evitar a dependência de um único equipamento. “A resposta não é construir um satélite muito forte. É construir muitos satélites. Se um deixar de funcionar, esperamos que os outros continuem”, defendeu o contra-almirante francês.

A cooperação deve estender-se também às empresas privadas que operam satélites e prestam serviços essenciais às Forças Armadas. “Dependemos dos operadores comerciais. Eles fazem parte do processo e temos de ter isso em conta“, disse o militar, defendendo que a participação da indústria deve ser preparada antes de uma crise ou conflito.

Em França, explicou, foi criado um “círculo de confiança” com as empresas do setor espacial, para que estas conheçam antecipadamente as necessidades das Forças Armadas e saibam que serviços poderão ser chamadas a prestar. “Temos de lhes explicar o que vai acontecer em termos de operações, o que lhes será exigido em termos de preparação e de recursos humanos. Se quisermos operar com elas, temos de garantir que há alguém a monitorizar os satélites a todo o momento”, destacou.

Também a Alemanha está a preparar um reforço significativo das suas capacidades militares no Espaço. “Vamos investir 35 mil milhões de euros nos próximos cinco anos na segurança espacial, o que corresponde ao orçamento de um ano dos EUA”, revelou o major-general Michael Traut, numa referência ao plano anunciado pelo Ministério da Defesa alemão.

A urgência é partilhada pelos três responsáveis. “Não temos todo o tempo do mundo. Precisamos de fazer isto mais depressa e é por isso que precisamos de mais cooperação, para compreender melhor as ameaças“, defendeu o vice-chefe do Estado-Maior da Força Aérea. O responsável português considera que os aliados enfrentam “problemas comuns”, ainda que com “diferentes níveis” de intensidade. “Poderíamos enfrentar melhor estes problemas de forma unida e resolvê-los em conjunto? Sim, com certeza”, aferiu.