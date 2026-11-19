Os aliados da Ucrânia admitiram esta quinta-feira “acordos parciais” com Moscovo, nomeadamente para troca de prisioneiros, regresso de crianças e segurança energética e de navegação, em caso de impasse para um cessar-fogo, disse à Lusa o chefe da diplomacia portuguesa.

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“Mesmo que não seja imediatamente realizável um acordo global tendente ao cessar-fogo e depois à negociação dos termos da paz” na Ucrânia, tais acordos permitiriam “pelo menos em alguns capítulos ter um grande alívio da situação”, comentou Paulo Rangel, sobre a posição assumida hoje na reunião da Coligação da Boa Vontade sobre a Ucrânia, em Berlim, em que representou Portugal.

Segundo o ministro, esses entendimentos poderiam abranger trocas de prisioneiros, regresso de crianças ucranianas em território russo – estimadas em 20 mil -, uma trégua nos ataques a infraestruturas energéticas e liberdade de navegação para permitir a circulação de bens agroalimentares no mar Negro, onde se têm verificado “ataques sucessivos”.

“Estas dimensões são muito concretas. Deviam ser uma prioridade se virmos que há algum impasse no avançar para um cessar-fogo, porque isso reduziria o impacto mais negativo da guerra e queria dizer também condições de confiança para uma negociação futura”, referiu.