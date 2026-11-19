A Anthropic está oficialmente na bolsa. Os títulos arrancaram as negociações no Nasdaq por volta das 16h48 a subir 34,3%, para 111,5 dólares, mas chegaram a disparar 38% para um valor superior a 115 dólares. A empresa negoceia com um valor de mercado em torno de 1,4 biliões de dólares, menos de seis anos depois da sua fundação.

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A primeira sessão está a ser de alguma volatilidade. Após os primeiros minutos de negociações, a criadora do Claude aliviou desse máximo e chegou a negociar abaixo da fasquia dos 100 dólares, ainda assim um avanço de cerca de 20% face ao preço a que os títulos foram vendidos na Oferta Pública Inicial (IPO). A operação permitiu levantar mais de 81 milhões de dólares.

Numa base totalmente diluída, que inclui opções de compra dos trabalhadores e RSU (ações restritas), o valor de mercado da Anthropic ronda dois biliões de dólares. Para comparação, a SpaceX de Elon Musk, que se estreou em bolsa em junho e está a cair mais de 5% nesta sessão, enverga um valor de mercado de 1,85 biliões.

Os investidores estão atentos ao desenrolar das negociações em busca de sinais de continuado apetite pelas ações do primeiro laboratório de inteligência artificial (IA) de ponta a testar os mercados de capitais. A OpenAI, pioneira nesta área com o lançamento do ChatGPT há quatro anos, atirou um possível IPO para o próximo ano.

No entanto, subsistem dúvidas sobre os elevados investimentos que estão a ser feitos em infraestrutura de computação e dos financiamentos cruzados entre empresas do ecossistema. A Nvidia, por exemplo, que enfrenta turbulência desde a saída abrupta do seu CEO, participa numa colocação privada de ações da Anthropic, sendo também uma das principais fornecedoras de chips e beneficiárias dos investimentos da criadora do Claude.

Num discurso antes da abertura da sessão, Dario Amodei prometeu “controlar o ritmo de treino e desenvolvimento de sistemas” de inteligência artificial (IA), “levando o tempo que for necessário para ter confiança de que são seguros e que permanecerão sob o controlo humano.”

Amodei garantiu ainda resistir a eventuias pressões: “Não cederemos a pressões, sejam elas empresariais ou políticas. O dia de hoje coloca a empresa numa posição financeira mais forte e, ao fazê-lo, reforça a nossa determinação em fazer o que está certo.”

A empresa dos irmãos Amodei anunciou na madrugada que foram vendidas no IPO 980 milhões de ações a 83 dólares cada, acima da expectativa inicial. Em menos de uma hora de negociações bolsistas, já tinham trocado de mãos quase 450 milhões de títulos da nova cotada norte-americana.

(Notícia atualizada pela última vez às 17h25)