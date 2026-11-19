Uma oferta recorde perto dos 81 mil milhões de dólares, um preço por ação 6,4% acima do topo do intervalo indicativo e a colocação (para já) de quase mil milhões de ações (mais 19% que inicialmente previsto). O IPO da Anthropic não desiludiu. Antes pelo contrário, superou todas as expetativas e bateu os recordes estabelecidos há cinco meses pela SpaceX de Elon Musk.

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A estreia das ações no Nasdaq, que terá lugar durante a tarde desta quinta-feira, está alimentar esperança de um reanimar do otimismo sobre as cotadas ligadas à inteligência artificial (IA). Perante o sucesso do IPO é importante não esquecer que o timing não era o mais fácil. Os proprietários da Anthropic avançaram apesar de uma recente onda de vendas generalizadas no setor tecnológico, numa altura em que os investidores questionam se os retornos da IA justificarão os gastos avultados e os custos crescentes da dívida num contexto de taxas de juro elevadas.

Passado o primeiro teste, o arranque das negociações dos título é o segundo. “Todos os olhos estarão postos na evolução das ações da Anthropic no seu primeiro dia de cotação”, sublinharam os analistas do banco neerlandês ING.

Fiona Cincotta, analista sénior de mercado da StoneX, resumiu bem o que o mercado espera, ou na realidade, deseja no debut da criadora do Claude. “Uma estreia forte é o estímulo de que o mercado precisa após um período tão volátil… isso mostra-nos que a procura por parte dos investidores continua presente”.

“Não podemos subestimar a importância desta oferta pública inicial”, referiu, citada pela Reuters. “De certa forma, serve como uma avaliação do ecossistema mais alargado da IA.”

A reação imediata nos mercados não foi positiva. Na Ásia, as principais bolsas reagiram de forma indiferente ao IPO, com os investidores mais focados nos comentários sobre política monetária mais restritivas por parte de responsáveis da Reserva Federal.

Na Europa, no entanto, as ações subiram logo na abertura após três sessões consecutivas de perdas, com os títulos do setor tecnológico a registarem ganhos na sequência do IPO. O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,2%, mas o destaque são as ações do setor tecnológico com índice setorial a registar uma subida de 1,6%. A fabricante de chips ASML valoriza 4,1%, enquanto a STMicroelectronics e a Infineon avançam 4,6% e 2,3%, respetivamente

Continuando a travessia em direção ocidental, os futuros em Wall Street mostram otimismo, com os do Dow Jones a ganharem 0,53%, os do S&P 500 a avançarem 1,13% e os do Nasdaq 100 (índice no qual as ações da Anthropic deverão entrar em breve) a dispararem 2%.

Os futuros de vários players do ecosistema de IA negoceiam em alta. Os hyperscalers Amazon e Alphabet, que também figuram entre os investidores da startup de IA, registam subidas de 2,2% e 3,9%, respetivamente, nas negociações pré-mercado. As fabricantes de chips também seguem com ganhos, com a Nvidia a subir 1,8% após cinco sessões consecutivas de quedas até quarta-feira, uma vez que as previsões otimistas de receitas pouco contribuíram para melhorar o sentimento do mercado.

A Intel, a Advanced Micro Devices, a Micron e a Marvell avançam entre 3,2% e 4,6%.

Ações podem chegar aos 155 dólares?

O sentimento positivo advém também das expetativas das casas de investimento que começam a analisar qual poderá ser o desempenho da Anthropic em bolsa. A Needham iniciou a cobertura com uma recomendação de Buy e um preço-alvo de 150 dólares, o que representa um potencial ganho de 81% face ao preço no IPO.

“As significativas economias de escala da ANT [simbolo da ação] e a sua forte imagem de marca de gama alta conferem-lhe uma vantagem neste setor altamente competitivo”, referiram os analistas da Needham. A Melius Reseach coloca o target ainda mais alto, nos 155 dólares por ação.

Mas otimismo não disfarça o caminho que a Anthropic ainda tem de percorrer.

“A 83 dólares por ação, a Anthropic está a entrar no mercado acima do seu intervalo de preços inicial, mas ainda abaixo da nossa estimativa de valor justo de 92 dólares”, afirmou Malik Ahmed Khan, analista sénior de ações da Morningstar, à Reuters.

Khan referiu que a Anthropic teria de manter um crescimento rápido, ao mesmo tempo que geria os enormes custos de desenvolvimento e operação dos seus modelos.

“A questão fundamental (para os investidores) é saber se se sentem confortáveis com essa gama de resultados e se têm uma perspetiva de longo prazo suficientemente ampla“, afirmou.

A Anthropic é a primeira grande empresa de desenvolvimento de IA de ponta a entrar na bolsa pelo que a evolução da cotação nos próximos dias e semanas será alvo de escrutínio rigoroso, a fim de avaliar o sentimento geral em relação à tecnologia, especialmente na sequência da recente onda de vendas nalgumas partes do mercado.

Armina Rosenberg, gestora de carteiras e cofundadora da Minotaur Capital, que aguarda uma atribuição de ações, reconhece que o IPO da Anthropic constituiu um indicador útil do interesse dos investidores pela IA.

Ressalvou, no entanto: “Mas uma única cotação não vai resolver o debate.”

“Existe neste momento uma verdadeira barreira de preocupações, e serão necessárias algumas medidas para a ultrapassar“, vincou. “Assim que a Anthropic divulgar publicamente os seus resultados, isso tornar-se-á um dos testes mais claros para verificar se a viabilidade económica da IA se mantém”.