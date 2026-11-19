A empresa startup Appolices lançou uma carteira digital de seguros destinada a particulares e empresas, que permite centralizar apólices, acompanhar datas de renovação, consultar coberturas e documentos e reunir informação sobre produtos de poupança e investimento. A Appolices Wallet foi desenvolvida por Philippe Lima António, mediador de seguros registado na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), a partir das dificuldades que identificava no acompanhamento dos clientes.

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O projeto pretende simplificar a gestão quotidiana dos seguros, concentrando num único espaço digital informação que, habitualmente, se encontra dispersa por documentos, correio eletrónico e diferentes plataformas. A ambição passa também por evoluir para uma maior integração de dados de diferentes seguradoras, tendo em vista o futuro desenvolvimento do Open Insurance.

Philippe Lima António, licenciado em Marketing pelo ISCAP, esteve sete anos no Exército Português antes de entrar na atividade seguradora e desenvolveu a Appolices Wallet de forma autónoma, a partir da experiência adquirida na mediação e das necessidades que foi identificando junto dos clientes.

A tecnologia não substitui o mediador

O fundador afirma que a plataforma não pretende eliminar a relação com o mediador, antes reforçar o seu papel. “Quero dar ao cliente autonomia na gestão do dia a dia dos seus seguros — ver as apólices num só sítio, saber datas de renovação, coberturas, documentos — e libertar o mediador da parte burocrática para se focar no que realmente acrescenta valor: aconselhamento e apoio quando acontece um sinistro”, explica Philippe Lima António.

A Appolices Wallet não vende seguros de forma autónoma. “A app não vende sozinha: apresenta soluções, e é sempre um mediador humano que fecha, pelo canal que o cliente preferir, sempre dentro das regras da ASF”, sublinha o fundador.

A plataforma trabalha atualmente com uma seguradora, mas a intenção é alargar a presença a mais companhias, aumentando o número de soluções disponíveis para os clientes.

Open Insurance para identificar lacunas de proteção

A Appolices prevê integrar funcionalidades que permitam, mediante autorização do cliente, importar automaticamente dados de seguros provenientes de diferentes fontes, quando o enquadramento europeu aplicável, nomeadamente o FiDA, o permita.

“A arquitetura da app já foi pensada para receber dados de várias fontes. Quando o quadro europeu (FiDA) estiver em vigor, o cliente poderá autorizar que as suas apólices sejam importadas automaticamente, e isso permitirá identificar lacunas de proteção ou coberturas duplicadas”, afirma Philippe Lima António.

O fundador ressalva que o foco não está na comparação de preços. “Uma alternativa só faz sentido se proteger melhor o cliente, e essa recomendação deve passar por aconselhamento profissional”, defende.

Para Philippe Lima António, o Open Insurance é um instrumento para melhorar a informação e o acompanhamento, não o objetivo final da plataforma. “O objetivo é que cada pessoa e cada empresa saiba exatamente o que tem, o que lhe falta e a quem recorrer. O Open Insurance vai facilitar muito a recolha de dados, mas o valor está no que se faz com eles: perfil de risco completo, aconselhamento e acompanhamento”.

Capitais próprios e comissões de mediação

A operação tem sido financiada até agora com capitais próprios. O modelo de receita assenta nas comissões de mediação dos seguros contratados através da plataforma, que é gratuita para os clientes. “Estamos abertos a investimento ou parcerias estratégicas para acelerar o crescimento”, convida Philippe António.

A Appolices Wallet já disponibiliza um questionário de perfil 360º, concebido para identificar necessidades de proteção dos clientes, num contexto em que o fundador considera existir subseguro e pouca poupança em Portugal.

A plataforma integra ainda uma primeira versão de um assistente inteligente que responde a dúvidas sobre as condições das apólices, bem como uma ferramenta gráfica que permite acompanhar a evolução dos investimentos em PPR e seguros Unit Linked.

A aplicação dispõe também de uma versão em inglês e noutras línguas, destinada a facilitar a utilização por residentes estrangeiros em Portugal, e permite realizar simulações multiproduto com base no perfil do cliente, disponibilizando um relatório em PDF.

Para Philippe António, o próximo passo será ampliar a oferta de seguradoras, reforçando a centralização da informação e a possibilidade de os clientes acederem a mais soluções num único espaço.