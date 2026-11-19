A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros, da APS, anunciou o curso “Acidentes de trabalho e as lesões-músculo esqueléticas”, que irá decorrer no dia 25 de novembro, entre as 09h00 e as 12h00, de forma online.

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Este é o sexto curso autónomo do Programa de Especialização em Seguros de Acidentes de Trabalho, e irá abordar lesões músculo-esqueléticas provenientes de acidentes de trabalho e a avaliação do dano na pessoa, a sua evolução e a avaliação das eventuais sequelas e incapacidades, com recurso à análise de casos práticos.

A formação será lecionada por Teresa Magalhães, médica especialista em Medicina Legal, professora catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e diretora do Curso de Medicina dos Seguros (FMUP/APS). Destina-se a colaboradores de seguradoras, juristas, advogados, mediadores e outros profissionais ligados aos Acidentes de Trabalho.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e informações adicionais estão disponíveis no site da APS. Para aceder, clique aqui.