Numa altura em que as negociações ganham tração na COP, Portugal ficou encarregue de jogar as cartas da transição justa, para virar o jogo a favor da União Europeia. Ao mesmo tempo, tem-se juntado ao grupo de pressão que defende o fim dos combustíveis fósseis. Em paralelo com as conversações para o acordo, o país tem ainda outra mão para colocar em cima da mesa: quer reunir aliados para o objetivo de adiar a aplicação de mais licenças de carbono ao setor do transporte marítimo.

A União Europeia nomeou alguns ministros do bloco para liderarem as negociações em pastas chave. A ministra do Ambiente e Energia portuguesa, Maria da Graça Carvalho, ficou encarregue de dinamizar a pasta…