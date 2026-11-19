As cartas que Portugal joga na COP, da transição justa aos portos marítimospremium
A UE entregou a Portugal a pasta da transição justa nas negociações. Em paralelo, o país tem também dinamizado encontros para conseguir apoio no adiamento da taxa de carbono nos portos marítimos.
Numa altura em que as negociações ganham tração na COP, Portugal ficou encarregue de jogar as cartas da transição justa, para virar o jogo a favor da União Europeia. Ao mesmo tempo, tem-se juntado ao grupo de pressão que defende o fim dos combustíveis fósseis. Em paralelo com as conversações para o acordo, o país tem ainda outra mão para colocar em cima da mesa: quer reunir aliados para o objetivo de adiar a aplicação de mais licenças de carbono ao setor do transporte marítimo.
A União Europeia nomeou alguns ministros do bloco para liderarem as negociações em pastas chave. A ministra do Ambiente e Energia portuguesa, Maria da Graça Carvalho, ficou encarregue de dinamizar a pasta…
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