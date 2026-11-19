O ativo

O Nasdaq 100 é o índice acionista que mais atenção atrai nos últimos meses, pois é um dos principais veículos para os investidores ganharem exposição (para o bem e para o mal) às tecnológicas envolvidas no desenvolvimento das várias vertentes da inteligência artificial, desde hyperscalers como a Amazon ou Alphabet (dona da Google), até fabricantes de chips como a Nvidia e a AMD.

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O marco

O índice tecnológico vive uma sessão volátil. Às 18h13 de Lisboa, caía 1,10%, depois de ter iniciado a sessão com ganhos de mais de 2% com a expetativa da estreia das ações da Anthropic, Começou a descer ainda antes de as ações da criadora do Claude terem arrancado a disparar 38% para 115 dólares.

A confirmar-se, será a quinta sessão em queda nas últimas seis, numa altura em que os investidores questionam se os retornos da IA justificarão os gastos avultados e os custos crescentes da dívida num contexto de taxas de juro elevadas. O Nasdaq 100 ainda representa um ganho de perto de 7% desde o início do ano, mas no cálculo do terceiro trimestre já perde quase 11%.

A causa

A estreia da Anthropic era vista como um importante teste à vontade de os investidores continuarem a apostar na IA, especialmente sendo a empresa a primeira pure play dessa tecnologia a entrar em bolsa. Correu bem, mas por outro lado um IPO desta escala (com uma oferta de 81 mil milhões de dólares) é visto também como uma oportunidade de fazer ganhos rápidos. Adicionalmente, não resolve muito dos problemas com a IA que os investidores identificaram nas últimas semanas e que resultaram em quedas dos títulos.

O que esperar a seguir

O desempenho da Anthropic nos próximos meses será um teste decisivo para avaliar o entusiasmo dos investidores em relação à IA. A empresa e os outros laboratórios de IA são o canal de ligação entre a procura final dos consumidores e das empresas e a cadeia de abastecimento subjacente da IA e os gastos atuais e futuros comprometidos destas empresas em recursos computacionais e centros de dados são cruciais para as perspetivas das grandes empresas cotadas no Nasdaq e que têm impulsionado a maior parte dos ganhos do mercado bolsista norte-americano nos últimos anos.

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