O Parlamento aprovou esta quinta-feira uma proposta dos partidos que apoiam o Governo, o PSD e o CDS-PP, que permite que empresas com imóveis arrendados a rendas moderadas ou acessíveis passem a poder aproveitar integralmente os benefícios fiscais em sede de IRC previstos para esses contratos.

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A viabilização ocorreu durante as votações de alterações ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública.

Para os dois partidos que assinam a proposta, atualmente existe uma “limitação” que “é suscetível de reduzir a sua eficácia e, consequentemente, de comprometer os objetivos de política de habitação prosseguidos por aqueles regimes”. Em causa está uma alteração ao artigo 92.º do Código do IRC, que estabelece uma espécie de tributação mínima para determinadas empresas: mesmo com benefícios fiscais, o imposto liquidado não pode, em regra, ficar abaixo de 90% do que seria pago sem esses incentivos.

Até agora, os benefícios criados para promover o arrendamento não constavam das exceções a essa regra. Na prática, a limitação podia reduzir a vantagem fiscal obtida pelos senhorios empresariais e, segundo os proponentes, enfraquecer o incentivo a colocar imóveis no mercado.

Com a alteração aprovada, passam a ficar expressamente fora desse travão dois regimes. O primeiro é o benefício aplicável aos contratos de arrendamento habitacional com renda moderada, de 2.300 euros, no qual apenas 50% dos rendimentos obtidos são considerados para efeitos de IRC. O segundo abrange as isenções para contratos de arrendamento habitacional, arrendamento para subarrendamento e subarrendamento integrados no Regime Simplificado de Arrendamento Acessível, criado em maio.

Ou seja, uma empresa que celebre contratos abrangidos por estes regimes deixa de ver a vantagem fiscal limitada pela regra dos 90%. O benefício pode produzir todo o efeito previsto na lei, reduzindo mais significativamente o IRC associado às rendas elegíveis.