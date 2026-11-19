A experiência integra cinco marcas do grupo - Brisa Autoestradas, Controlauto, Colibri, Via Verde e A-to-Be -, dando a conhecer as diferentes áreas de atividade e soluções de mobilidade.

O Grupo Brisa criou um mundo virtual no Minecraft para sensibilizar as novas gerações para a segurança rodoviária, a mobilidade, a tecnologia e a sustentabilidade. O projeto, desenvolvido em parceria com o Visionarium, foi apresentado esta quinta-feira na Lisboa Games Week e deverá chegar, numa fase posterior, às escolas, através da plataforma Minecraft Education.

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O Mundo Grupo Brisa convida os jogadores a explorar uma cidade virtual, cumprir missões e enfrentar desafios inspirados em situações do mundo real. A experiência integra cinco marcas do grupo — Brisa Autoestradas, Controlauto, Colibri, Via Verde e A-to-Be –, dando a conhecer as diferentes áreas de atividade e soluções de mobilidade.

O lançamento representa um novo passo no Programa Educativo do Grupo Brisa, que há mais de 20 anos promove a educação para a segurança rodoviária junto de crianças e jovens. A aposta no videojogo pretende alargar o alcance dessa iniciativa a novos públicos e formatos de aprendizagem, aponta o grupo em comunicado.

“A educação para a segurança rodoviária começa muito antes de se chegar ao volante. O desafio é encontrar novas formas de envolver os mais jovens, despertando a sua curiosidade e tornando a aprendizagem relevante para o seu dia a dia“, afirma Rebeca Venâncio, diretora de comunicação do Grupo Brisa.

A responsável destaca ainda que o Minecraft permite levar os conteúdos educativos para um ambiente familiar às gerações mais novas. Na experiência, os jogadores são desafiados a identificar riscos, tomar decisões e compreender a importância de comportamentos responsáveis.

As missões percorrem diferentes áreas. Na Brisa Autoestradas abordam a manutenção e segurança das infraestruturas, na Controlauto, a inspeção automóvel e as condições de segurança dos veículos e, na Colibri, as pausas nas viagens, a alimentação e o combate ao desperdício alimentar.

A Via Verde apresenta soluções para simplificar as deslocações, enquanto a A-to-Be explora a aplicação da tecnologia e da programação à mobilidade.