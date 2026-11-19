Bruxelas processa Portugal devido a seguros de Vida e fundos de pensões
Também Alemanha, Espanha, Itália, Áustria, Polónia e Roménia foram processados por obstáculos fiscais discriminatórios ao investimento transfronteiriço com violação da livre circulação de capitais.
A Comissão Europeia abriu hoje processos de infração contra Portugal por incumprimento das regras da União Europeia (UE) de livre circulação de capitais, devido a “legislação fiscal discriminatória” aplicável a fundos de pensões e seguradoras de vida.
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“A Comissão Europeia decidiu abrir procedimentos de infração contra a Alemanha, Espanha, Itália, Áustria, Polónia, Portugal e Roménia, através do envio de cartas de notificação formal, por incumprimento das regras relativas à livre circulação de capitais […] devido à existência de legislação fiscal discriminatória aplicável aos fundos de pensões e às empresas de seguros de vida”, anuncia o executivo comunitário em comunicado.
No âmbito do pacote de infrações de dezembro, Bruxelas dá então o primeiro passo no processo de infração.
Além destes, a Bélgica “recebeu igualmente uma carta de notificação formal adicional, que alarga a investigação inicial da Comissão Europeia, iniciada em 2020”, acrescenta a instituição.
De acordo com Bruxelas, “a legislação dos Estados-membros em causa cria obstáculos fiscais discriminatórios ao investimento transfronteiriço por parte de fundos de pensões e seguradoras de vida estrangeiros”.
“Estas entidades são fundamentais para o bom funcionamento dos mercados de capitais da União Europeia, para a competitividade das empresas europeias nas quais investem no mercado único e para garantir a sustentabilidade dos sistemas de pensões dos cidadãos”, salienta o executivo comunitário.
Em causa estão regras fiscais nacionais que isentam de tributação os rendimentos de investimentos de fundos de pensões e seguradoras de vida nacionais, mas tributam entidades equivalentes de outros países da UE ou do Espaço Económico Europeu que obtenham rendimentos de investimentos nos respetivos territórios.
Segundo a Comissão Europeia, as legislações nacionais destes países também impedem as entidades estrangeiras de deduzirem as provisões técnicas destinadas a cobrir responsabilidades futuras perante os clientes, uma possibilidade concedida aos fundos de pensões e seguradoras nacionais.
Para Bruxelas, “estas disposições constituem obstáculos fiscais discriminatórios ao investimento transfronteiriço e violam as regras europeias sobre a livre circulação de capitais”.
Os oito países dispõem agora de dois meses para responder às notificações e corrigir as irregularidades identificadas.
Caso as respostas não sejam consideradas satisfatórias, a Comissão Europeia poderá avançar para a emissão de pareceres fundamentados, uma etapa posterior dos processos de infração.
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