Depois de, esta quarta-feira, uma investigação da TVI/CNN ter revelado que a Câmara de Lisboa tinha na sua posse, desde novembro de 2025, os relatórios sobre o acidente no Elevador da Glória, que provocou 16 mortos em setembro desse ano, bem como sobre os restantes ascensores da cidade, o presidente da autarquia afirmou esta quinta-feira que não tinha conhecimento dos documentos.

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“Não escondi nada. Não tinha conhecimento destes relatórios, nem tenho de ter”, sublinhou Carlos Moedas perante as críticas da oposição nas últimas horas.

Questionado pelos jornalistas sobre uma reunião realizada em junho com a Carris, na qual terá sido transmitido que existia apenas um relatório em elaboração e que ainda não havia conclusões, o autarca remeteu as explicações para a empresa municipal. Isto apesar de a informação divulgada na quarta-feira dar conta de que os relatórios estavam concluídos desde novembro de 2025. “Isso tem de perguntar à Carris. Não tinha conhecimento. Os políticos não têm conhecimento para detetar aquilo que são os erros técnicos”, respondeu quando questionado pelos jornalistas sobre os relatórios.

Perante as questões sobre a responsabilidade da autarquia, Carlos Moedas defendeu que foi sua a decisão de mandar parar todos os ascensores na noite do acidente, bem como de pedir os relatórios e avançar com auditorias internas e externas.

“Quem pediu esses relatórios fui eu, na noite do acidente, e fui eu que tomei a decisão de que todos aqueles equipamentos deviam parar. O que esses relatórios provam é que tomei a decisão certa, no momento certo“, afirmou, acrescentando que, antes do acidente, não tinha conhecimento de quaisquer problemas técnicos nos elevadores da Glória, Lavra, Santa Justa e Bica.

O presidente da Câmara de Lisboa sublinhou que os documentos são relatórios intermédios, técnicos, e que será o relatório final a apurar responsabilidades e a identificar as falhas que estiveram na origem do acidente.

“Qual é o espanto de que havia erros técnicos? Claro que havia erros técnicos. Se houve um acidente, é porque havia coisas que não estavam bem feitas”, afirmou. Moedas considerou ainda que teria sido um erro manter os ascensores em funcionamento após o acidente e destacou que o primeiro a voltar a operar foi o Elevador da Graça, depois de elaborado um relatório e de resolvidos os problemas identificados.

“Só quero saber, como todos os lisboetas, de quem é a culpa?“, questionou.