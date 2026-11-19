Portugal entrou numa fase de investimento acelerado na eletrificação do transporte público rodoviário, impulsionada pelo apoio de fundos comunitários, do Fundo Ambiental e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A aquisição de autocarros elétricos e das respetivas infraestruturas tem mobilizado operadores, municípios e autoridades de transportes, num processo que exige a articulação entre financiamento público e capacidade de investimento do setor.

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É neste contexto que a Carris está a organizar, a 23 de novembro, a Conferência E-POWERING, sob o mote “From Grid to Route”. A iniciativa pretende discutir os desafios associados à transição para a mobilidade elétrica, numa altura em que a empresa prepara uma transformação estrutural da sua operação. A ambição passa por adquirir cerca de 150 autocarros elétricos por ano, ao mesmo tempo que reforça as estações, a potência instalada, os sistemas de carregamento e as competências operacionais, rumo ao objetivo de uma Lisboa descarbonizada em 2030.

A eletrificação do transporte público vai, contudo, muito além da aquisição de veículos. Exige novas abordagens ao financiamento, à gestão de energia, às infraestruturas, à manutenção, aos dados e ao planeamento diário das operações. A conferência propõe, por isso, uma reflexão alargada sobre a economia da eletrificação, a segurança e a gestão energética, a manutenção de ativos e a experiência das operações elétricas em Portugal, de forma a identificar resultados, desafios e próximos passos para acelerar esta transformação.

Pode consultar o programa aqui e inscrever-se no evento no link disponível no website.