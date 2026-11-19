O cofundador da Anthropic tocou esta quinta-feira o sino de abertura de Wall Street, no dia em que as ações da criadora do Claude irão começar a negociar no Nasdaq. A empresa confirmou durante a madrugada que a sua Oferta Pública Inicial (IPO) permitiu levantar mais de 81 mil milhões de dólares, avaliando a empresa em 1,5 biliões.

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Num discurso antes da abertura da sessão, Dario Amodei prometeu “controlar o ritmo de treino e desenvolvimento de sistemas” de inteligência artificial (IA), “levando o tempo que for necessário para ter confiança de que são seguros e que permanecerão sob o controlo humano.”

Amodei garantiu ainda resistir a eventuias pressões: “Não cederemos a pressões, sejam elas empresariais ou políticas. O dia de hoje coloca a empresa numa posição financeira mais forte e, ao fazê-lo, reforça a nossa determinação em fazer o que está certo.” Declarações que devem ser vistas à luz do recente diferendo com a Casa Branca por causa do uso da sua tecnologia em certos sistemas militares.

“Se mostrarmos que é possível tomar as decisões certas em matéria de segurança e mesmo assim construir uma empresa incrivelmente bem sucedida, outros na nossa indústria ficarão inspirados a fazer o mesmo. Chamamos-lhe uma corrida para o topo. Quando a corrida para o topo funciona como deve de ser, não importa que empresa tem os melhores modelos. Todos ganham, porque todos estão a desenvolver com segurança”, disse Dario Amodei.

E acrescentou: “A corrida para o topo funciona melhor quando impulsionada da frente para a retaguarda, e é precisamente isso que pretendemos fazer. Contudo, o objetivo é melhorar todo o setor, independentemente de a Anthropic estar a ganhar ou a perder num dado momento.”

O líder da Anthropic enalteceu ainda o papel da tecnologia na cura de doenças, lembrando ter perdido o pai “para uma doença que somente uns anos depois se tornou curável”. “A inteligência humana já tornou doenças como a peste, a varíola e a poliomielite para boa parte do mundo, mas o progresso noutras doenças tem sido lento para demasiados pacientes e suas famílias”, argumentou.

As ações da Anthropic vão começar a negociar a qualquer momento depois da abertura das bolsas norte-americanas. A criadora do Claude vai tornar-se na primeira fornecedora de modelos de IA de ponta a testar o apetite dos mercados de capitais, depois de a rival OpenAI, criadora do ChatGPT, ter adiado a sua estreia para o próximo ano.

A empresa dos irmãos Amodei anunciou que foram vendidas no IPO 980 milhões de ações a 83 dólares cada, acima da expectativa inicial. A operação permitiu angariar mais de 81 milhões de dólares e deixa a empresa com menos de seis anos de vida a valer 1,5 biliões. Parte desse valor vai reverter para alguns acionistas que venderam ações no âmbito desta operação.

Somando a colocação privada encabeçada por Nvidia e Google, o IPO da Anthropic representa já uma angariação de capital em torno dos 107 mil milhões de dólares, destronando a SpaceX de Elon Musk como o maior IPO de sempre. O valor final pode ainda aumentar se os bancos exercerem a opção de greenshoe que lhes permite vender mais 147 milhões de ações nos próximos dias, atualmente avaliadas em 12,2 mil milhões.

Para muitos investidores de retalho, incluindo portugueses, a estreia em bolsa esta quinta-feira será a primeira oportunidade de ganharem exposição à popular empresa de IA, dado que a venda de ações no IPO abrangeu um conjunto restrito de geografias, excluindo o mercado português. Outros acabarão expostos à Anthropic indiretamente ainda antes do Natal, com a empresa na calha para ser adicionada rapidamente a alguns conceituados índices, como o Nasdaq 100 ou o MSCI World.

(Notícia atualizada pela última vez às 15h02)