A empresa chinesa Liaoning XMXYG Aluminium quer criar em Portugal uma fábrica de alumínio para fornecer a Europa. Sines é a localização mais provável dada a garantia de fornecimento de energia e a proximidade do porto para escoar os produtos. O conselho de administração chega a Portugal esta semana e já tem reuniões agendadas na AICEP, Banco de Fomento e EDP, apurou o ECO.

Em cima da mesa está um possível grande investimento, mas o processo ainda está “numa fase embrionária”, como sublinharam ao ECO fontes conhecedoras do processo. Para já houve apenas, na segunda-feira, reuniões…