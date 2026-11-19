Exclusivo Chineses interessados em investir em fábrica de alumínio em Portugalpremium
Sines é a localização mais provável dada a garantia de fornecimento de energia e a proximidade do porto. Liaoning XMXYG Aluminium vai reunir com a AICEP, Banco de Fomento, EDP e Finanças.
A empresa chinesa Liaoning XMXYG Aluminium quer criar em Portugal uma fábrica de alumínio para fornecer a Europa. Sines é a localização mais provável dada a garantia de fornecimento de energia e a proximidade do porto para escoar os produtos. O conselho de administração chega a Portugal esta semana e já tem reuniões agendadas na AICEP, Banco de Fomento e EDP, apurou o ECO.
Em cima da mesa está um possível grande investimento, mas o processo ainda está “numa fase embrionária”, como sublinharam ao ECO fontes conhecedoras do processo. Para já houve apenas, na segunda-feira, reuniões…
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Chineses interessados em investir em fábrica de alumínio em Portugal
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