A Comissão Europeia foi alvo de um ciberataque que poderá ter comprometido grandes volumes de dados pessoais e afetado vários sistemas informáticos da instituição, incluindo plataformas utilizadas para gerir salários, férias e reembolsos de despesas médicas.

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A notícia é avançada pelo Politico, que cita um responsável europeu sob anonimato, a Comissão acredita ter conseguido conter a maior parte do ataque, mas ainda não conhece a dimensão total dos danos. Os investigadores procuram determinar se os dados dos funcionários foram comprometidos e em que medida. O incidente provoca perturbações há mais de dez dias, durante os quais várias aplicações ficam temporariamente indisponíveis.

Entre os sistemas afetados estão o Sysper, a plataforma de recursos humanos utilizada para consultar recibos de vencimento, pedir férias e registar horários de trabalho, e o MyPMO, destinado ao processamento de reembolsos de despesas médicas. Ambos foram restabelecidos no início desta semana, embora o Sysper tenha voltado a apresentar falhas na quarta-feira.

A Comissão Europeia já confirmou ter sido alvo de um ataque cibernético que poderá ter exposto dados pessoais, adiantando que adotou medidas de precaução e que estão em curso investigações para apurar a dimensão do incidente. “Confirmo que tomámos medidas no seguimento de uma campanha cibernética. As investigações estão em curso e entretanto tomámos as devidas medidas de precaução”, disse à Lusa a porta-voz do executivo comunitário, Paula Pinho.

De acordo com o Politico, a equipa de cibersegurança das instituições europeias detetou, no início deste mês, que piratas informáticos internacionais recorreram ao ARTEX, uma ferramenta pública baseada em inteligência artificial (IA), concebida para identificar vulnerabilidades em sistemas informáticos.

“A Comissão Europeia tomou as medidas necessárias em resposta a uma campanha cibernética detetada. Foram visados sistemas específicos e, em conformidade com as nossas práticas habituais, informámos as pessoas afetadas”, afirmou o porta-voz da instituição, Thomas Regnier, citado pelo jornal.

A dimensão do incidente levou a Comissão a convocar uma reunião de emergência do Conselho de Gestão Corporativa (Corporate Management Board), o seu órgão interno de gestão de crises de mais alto nível.. O departamento de serviços digitais ordenou também o reforço das verificações de segurança. A comissária europeia responsável pela área tecnológica, Henna Virkkunen, informou os restantes membros do Colégio de Comissários sobre a resposta ao ciberataque na quarta-feira, acrescentou a publicação.

Este é mais um incidente a afetar sistemas informáticos de grande dimensão, depois de, em outubro, duas vulnerabilidades críticas detetadas no PHP terem levado à emissão de atualizações de segurança de emergência, perante o risco de execução remota de código em sites e aplicações, incluindo plataformas WordPress. Também na semana passada, os sistemas da Microsoft registaram interrupções, embora a tecnológica tenha esclarecido que o problema não estava relacionado com um ciberataque.

(Notícia atualizada às 11h46 com a confirmação da Comissão Europeia)