Com o objetivo de promover a partilha de conhecimento, a BAT disponibiliza, através da Omni™, estudos científicos, ensaios clínicos, testes de segurança e análises sobre o impacto na saúde pública e o desempenho de mercado. A informação destina-se a diferentes públicos, incluindo cientistas, reguladores, autoridades de saúde e investidores, e procura dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela empresa na investigação, no desenvolvimento e na avaliação de produtos sem fumo.

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A edição de 2026 aprofunda esta abordagem, reunindo novos conteúdos sobre ciência, inovação, avaliação de produtos e enquadramento regulatório, bem como dados recolhidos em vários mercados. Organizado em dez capítulos, o relatório aborda temas como os efeitos do tabagismo, a avaliação de produtos, as alternativas sem combustão e o papel das políticas públicas.

Ciência e avaliação de produtos

A BAT defende que a investigação científica e a avaliação rigorosa dos produtos são elementos fundamentais para compreender as diferenças entre os cigarros convencionais e as Novas Categorias. Na perspetiva da empresa, a prioridade deve ser sempre que os adultos deixem definitivamente de fumar. Para aqueles que, de outra forma, continuariam a fumar, a BAT considera que a mudança para alternativas de risco potencialmente reduzido pode representar uma opção com um perfil de risco diferente. Importa, contudo, sublinhar que nenhum destes produtos é isento de risco e que a nicotina é uma substância que causa dependência.

A avaliação dos produtos envolve diferentes metodologias, que podem incluir análises químicas, estudos laboratoriais com células e tecidos, investigação comportamental e ensaios clínicos. O objetivo é reunir diferentes tipos de evidência para compreender melhor as características dos produtos e os seus potenciais efeitos.

Neste âmbito, a edição de 2026 dá destaque à área de Scientific Affairs da BAT e à vigilância dos produtos (Product Vigilance), abordando também temas como a saúde oral e a distinção entre perigo e risco – conceitos relevantes para interpretar os resultados da investigação científica.

A empresa destaca, ainda, o investimento de 30 milhões de libras no seu centro de inovação em Southampton, no Reino Unido, inaugurado em 2024. O espaço reúne equipas de cientistas e engenheiros e instalações técnicas dedicadas à investigação e ao desenvolvimento de produtos.

Experiências internacionais e enquadramento regulatório

O relatório examina casos práticos de diferentes mercados, ilustrando de que forma as abordagens regulatórias e os padrões de consumo variam e influenciam as tendências de saúde pública.

A Suécia surge como um dos exemplos mais emblemáticos: a transição de fumadores para alternativas como as bolsas de nicotina coincidiu com uma descida histórica da taxa de fumadores para 5,3% e taxas de mortalidade e incidência de cancro associadas ao tabaco substancialmente abaixo da média comunitária europeia. O documento analisa também o mercado dos Estados Unidos, onde o crescimento sustentado da categoria de produtos de vapor tem ocorrido a par de um declínio acelerado no consumo de cigarros tradicionais.

A dimensão regulatória assume, por isso, um papel de destaque nesta edição. A BAT apresenta dez princípios orientadores para as categorias sem fumo, defendendo padrões técnicos exigentes de fabrico, transparência na comunicação científica e medidas ativas e rigorosas de prevenção.

Uma estratégia de transformação a longo prazo

A aposta nas Novas Categorias é um dos pilares da estratégia de transformação da BAT. De acordo com os resultados divulgados pela empresa relativos ao primeiro semestre de 2026, estes produtos representam 19,8% das receitas do grupo e contam com 35 milhões de consumidores adultos.

Estes indicadores refletem a evolução do negócio da BAT e o peso crescente que os produtos sem fumo assumem na sua atividade. Neste contexto, a empresa estabeleceu como objetivo que estes produtos representem 50% das receitas do grupo até 2035, dando continuidade ao seu percurso de transformação e à ambição de construir Um Mundo Sem Fumo.

É, também, neste contexto que surge a Omni™, a plataforma da BAT que reúne informação sobre a investigação científica, a avaliação dos produtos sem fumo e os diferentes enquadramentos regulatórios. Através desta iniciativa, a empresa procura facilitar o acesso ao conhecimento e promover um diálogo informado entre os vários intervenientes nesta área.