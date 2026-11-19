Os líderes dos Estados Unidos, da China e da Rússia reuniram-se esta quinta-feira, em Shenzhen, na China, onde assinaram uma declaração conjunta que reafirma a necessidade de evitar uma guerra nuclear. No entanto, a cimeira terminou sem avanços concretos nas negociações para a redução de armas nucleares, um dos principais objetivos defendidos por Donald Trump.

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No regresso aos Estados Unidos, o presidente norte-americano reconheceu, numa entrevista à Reuters, que alcançar um acordo entre as três potências para limitar as armas nucleares será um processo difícil, mas garantiu que continuará a insistir no tema. “Gosto da ideia, mas, em termos de negociação propriamente dita, é algo muito difícil para mim enquanto presidente”, explicou Trump.

O líder norte-americano acrescentou ainda que convencer países com milhares de armas nucleares a abdicar de parte das suas armas é um desafio, considerando que “é psicologicamente muito difícil” para um líder tomar essa decisão. Apesar dos obstáculos, garantiu que continuará a abordar o assunto, por considerar que a redução do armamento nuclear “deve ser feita”.

Durante a reunião, os três líderes manifestaram ainda a intenção de reforçar a cooperação entre os países, defender a “reforma das Nações Unidas” e promover a estabilidade internacional. A declaração conjunta não fez qualquer referência à guerra no território ucraniano, apesar de este continuar a ser um dos principais focos de tensão internacional.



O encontro ficou também marcado pela aproximação entre Trump e os restantes líderes, sobretudo Vladimir Putin, a quem o presidente norte-americano voltou a chamar de amigo.

Trump prometeu para esta sexta-feira uma conferência de imprensa na qual dará mais pormenores sobre as discussões e o que terá sido atingido, para além da cortesia diplomática demonstrada.