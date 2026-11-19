Os pagamentos a profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) podem atingir valores muito superiores aos salários previstos nas tabelas remuneratórias. Em alguns casos, os montantes processados ultrapassam os 30 mil euros mensais, refletindo o recurso a trabalho suplementar, atividade cirúrgica adicional e prestação de serviços para responder à falta de médicos em várias unidades hospitalares.

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Segundo avança a Sábado, que analisou os relatórios mensais da Administração Central do Sistema de Saúde relativos a março, abril e agosto, o maior pagamento identificado foi de 106.158 euros brutos, atribuído em abril a um técnico superior de diagnóstico e terapêutica da Unidade Local de Saúde (ULS) do Tâmega e Sousa. A administração hospitalar esclareceu que a verba correspondeu ao cumprimento de uma decisão judicial, na sequência de uma inspeção da Autoridade para as Condições do Trabalho. Também em abril, um médico de saúde pública da ULS de Trás-os-Montes e Alto Douro recebeu 78.950 euros por horas de prevenção acumuladas durante três anos.

A atividade cirúrgica adicional também ajuda a explicar os valores mais elevados. Na ULS da Lezíria, um médico com salário base de 1.720 euros recebeu mais de 44 mil euros em agosto, enquanto um profissional do hospital de Castelo Branco, com remuneração base de 2.016 euros, arrecadou quase 47 mil euros no mesmo mês. Ao Correio da Manhã, o investigador em Economia da Saúde Julian Perelman alertou para os efeitos deste modelo de incentivos, defendendo que pode favorecer a realização de intervenções mais simples e rápidas em detrimento de cirurgias a doentes com maior complexidade clínica.