A CEFAMOL – Associação Nacional da Indústria de Moldes organiza o XII Congresso da Indústria de Moldes, sob o lema «Moldar o Presente para Criar o Futuro». O encontro pretende promover uma reflexão sobre os desafios e as oportunidades de um setor de elevada especialização tecnológica, que exporta cerca de 85% da sua produção para 86 países.

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A indústria europeia atravessa um período particularmente exigente. Segundo o estudo desenvolvido pela ISTMA Europe e pela WBA Aachen, publicado em 2026, a produção europeia de moldes diminuiu mais de 21% entre 2017 e 2024. No mesmo período, a percentagem de moldes europeus destinados à indústria automóvel europeia passou de 69% para cerca de 40%, refletindo a transformação das cadeias de fornecimento e a crescente concorrência internacional.

«Se a Europa quer reforçar a sua capacidade industrial, não pode olhar apenas para quem fabrica o produto final. Tem de reconhecer e integrar toda a cadeia de valor, incluindo quem desenvolve a engenharia, os moldes e os meios de produção. É nesse sentido que queremos apresentar propostas concretas, e não apenas manifestar preocupações», afirma João Faustino, presidente da CEFAMOL.

Uma exigência à Europa: reconhecer quem torna possível a produção

Um dos temas centrais será o reconhecimento dos fabricantes de moldes e ferramentas nas políticas industriais europeias, nomeadamente no âmbito do Industrial Accelerator Act e do conceito Made in Europe. A indústria defende que os critérios de conteúdo europeu e local devem valorizar também os fornecedores que asseguram a engenharia e os meios necessários à industrialização dos produtos.

A análise destes temas será realizada pelo eurodeputado Paulo Cunha, Helena Sanches, diretora-geral da Economia, e Stephan Berz, presidente da ISTMA Europe, abordando os desafios da competitividade europeia, a concorrência internacional e a necessidade de reforçar a autonomia estratégica industrial.

Da intenção à ação: diversificar mercados e desenvolver novas competências

A diversificação para além da indústria automóvel está a levar as empresas a explorar novas áreas, como a defesa, segurança, aeronáutica e dispositivos médicos. Esta evolução representa oportunidades para aplicar competências de engenharia e tecnologia, mas exige investimento, certificações, parcerias e novos modelos de negócio.

Através do projeto de promoção internacional «Engineering & Tooling from Portugal», apoiado pelo COMPETE 2030, a CEFAMOL tem promovido a diversificação e aproximação das empresas a novos mercados geográficos, mas também setoriais, nomeadamente nas áreas da mobilidade, dispositivos médicos e defesa e segurança.

O painel «Defesa, Segurança… e Moldes?» reunirá Filipe Duarte, da Optimal Defence, Pedro Petiz, da Tekever, e Ricardo Pinheiro Alves, da IdD Portugal Defence, para discutir o potencial destas atividades e as condições necessárias para integrar novas cadeias de valor. Os Estados Unidos serão também abordados como mercado de oportunidade, numa intervenção de Sergio Domingues, do South Carolina Department of Commerce.

Automóvel, geopolítica e a empresa do futuro

Carlos Tavares, antigo presidente executivo da Stellantis, analisará a transformação da indústria automóvel e as suas implicações para os fornecedores. Paulo Portas, antigo vice-primeiro-ministro, abordará a evolução da geopolítica e da economia mundial, num contexto de crescente incerteza internacional.

A capacidade de adaptação das empresas estará igualmente em destaque, intervenções de Carlos Moreira da Silva, presidente da BRP, sobre novos modelos de atuação empresarial; Gonçalo Caetano, da Simoldes, e Augusto Mateus, professor e antigo Ministro da Economia, sobre inovação e sustentabilidade.

José Bizarro, da PwC, e António Pires, da KPMG, irão refletir sobre os desafios da gestão industrial, a dimensão empresarial, o investimento, o talento e a sucessão nas empresas familiares e Gonçalo Regalado, do Banco Português de Fomento, sobre financiamento, capitalização e competitividade.

O programa integra intervenções de Carlos Moreira da Silva, presidente da BRP, sobre novos modelos de atuação empresarial; Gonçalo Caetano, da Simoldes, e Augusto Mateus, professor e antigo Ministro da Economia, sobre inovação e sustentabilidade; Eugénio Rocha, da Universidade de Aveiro, sobre inteligência artificial e gestão industrial orientada por dados; e Gonçalo Regalado, do Banco Português de Fomento, sobre financiamento, capitalização e competitividade.

Construir um novo posicionamento estratégico

O Congresso contará com a presença de Manuel Castro Almeida, Ministro da Economia e da Coesão Territorial, e Fernando Alexandre, Ministro da Educação, Ciência e Inovação, reforçando a importância da articulação entre política industrial, desenvolvimento empresarial, inovação e qualificação de recursos humanos.

A iniciativa terminará, a 27 de novembro, com a apresentação de propostas de intervenção para o setor, procurando identificar prioridades e linhas de atuação que contribuam para reforçar a competitividade e o posicionamento internacional da indústria portuguesa de moldes.

Mais do que analisar os desafios atuais, o XII Congresso pretende mobilizar empresas e instituições para a construção de um novo ciclo de desenvolvimento, valorizando as competências e o reconhecimento internacional conquistados e transformando-os em novas oportunidades de negócio e vantagens competitivas.

Sobre o Congresso da Indústria de Moldes

O Congresso da Indústria de Moldes é o principal encontro do setor em Portugal. Organizado pela CEFAMOL – Associação Nacional da Indústria de Moldes, realiza-se desde 1983 e chega este ano à 12.ª edição.

Ao longo de mais de quatro décadas, o congresso tem juntado empresários, membros do Governo, especialistas e clientes para debater os desafios do setor e definir propostas comuns.

As duas últimas edições decorreram em Leiria (2019) e em Oliveira de Azeméis (2023). A edição de 2023 teve como lema “Moldar (n)um mundo em mudança”.

Sobre a CEFAMOL

Fundada em 1969, a CEFAMOL – Associação Nacional da Indústria de Moldes é a entidade representante do setor em Portugal, atuando como elemento estratégico para a sua promoção, inovação, desenvolvimento sustentável e valorização, a nível nacional como internacional.

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